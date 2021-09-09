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Чемпионат мира 2022

Кейн прокомментировал свой гол в матче с Польшей

09 Сентября 2021 • 10:31 Комментировать
Польша
1:1
Англия
окончен

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн высказался относительно поединка против команды Польши в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Британцы первыми открыли счет, однако поляки смогли отыграться. Как итог - ничья 1:1.

«Мой гол? Это был отличный выстрел с дальней дистанции. Даже не припомню, забивал ли я такие мячи раньше за национальную команду», - передает слова бомбардира пресс-служба УЕФА.

За четыре тура до завершения отборочного раунда подопечные Гарета Саутгейта уверенно лидируют в таблице группы I. Польша отстает от англичан на пять баллов и занимает третью позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн
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