Кейн прокомментировал свой гол в матче с Польшей

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн высказался относительно поединка против команды Польши в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Британцы первыми открыли счет, однако поляки смогли отыграться. Как итог - ничья 1:1.

«Мой гол? Это был отличный выстрел с дальней дистанции. Даже не припомню, забивал ли я такие мячи раньше за национальную команду», - передает слова бомбардира пресс-служба УЕФА.

За четыре тура до завершения отборочного раунда подопечные Гарета Саутгейта уверенно лидируют в таблице группы I. Польша отстает от англичан на пять баллов и занимает третью позицию.