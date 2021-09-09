Энрике - о матче с Косово: «Это было похоже на роды с осложнениями»

Рулевой сборной Испании Луис Энрике дал интервью после победы над командой Косово (2:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Эту победу можно сравнить с родами с осложнениями. Газон был не самого лучшего качества. У нашей команды осталось всего два поединка в квалификационном турнире - против греков и шведов. Будет непросто», - приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

По итогам шести туров «красная фурия» набрала 13 баллов и занимает первое место в таблице группы В. Матчи против Греции и Швеции состоятся в середине ноября текущего года.