Юран: «Лишь дилетанты могут требовать от сборной России яркого футбола»

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством нового тренерского штаба. После чемпионата Европы-2020 пост главного тренера покинул Станислав Черчесов, его заменил у руля команды Валерий Карпин, подписавший контракт до конца текущего года.

«Лишь дилетанты могут требовать сейчас от сборной яркой игры. Нереально за короткий срок изменить игру. Намного важнее результат. Игра забывается, а счет остается», - передает слова специалиста News.ru.

В сентябре российская сборная провела три поединка в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Команда под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и отпраздновала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Россия занимает второе место в группе, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. Следующую игру россияне проведут против Словакии 8 октября.