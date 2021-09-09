Герой сборной Казахстана сдал положительный допинг-тест

Сборная Казахстана, сохраняющая шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, оказалась в центре скандала. Полузащитник команды Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Об этом в «Телеграме» сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Валиуллин стал автором дубля в ворота сборной Украины (2:2), а вот против Боснии и Герцеговины (2:2) не играл. Не исключено, что именно из-за положительной допинг-пробы.

Казахстанская команда с тремя очками после пяти матчей занимает последнее место с отставанием в два балла от второй строчки, которая дает право играть в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.