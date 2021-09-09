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Чемпионат мира 2022

Герой сборной Казахстана сдал положительный допинг-тест

09 Сентября 2021 • 00:11 Комментировать

Сборная Казахстана, сохраняющая шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, оказалась в центре скандала. Полузащитник команды Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Об этом в «Телеграме» сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Валиуллин стал автором дубля в ворота сборной Украины (2:2), а вот против Боснии и Герцеговины (2:2) не играл. Не исключено, что именно из-за положительной допинг-пробы.

Казахстанская команда с тремя очками после пяти матчей занимает последнее место с отставанием в два балла от второй строчки, которая дает право играть в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Руслан Валиуллин
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