Футбольный эксперт Олег Терëхин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления сборной России на сентябрьском отрезке.

- Как в целом можете оценить результат?

- Хороший результат. Что могли ребята сделать, сделали. Подготовки-то особо не было, всего три-четыре дня. Пока ребята познакомились друг с другом. Кто-то сейчас пишет, что игра не та. Так время дайте. Я считаю, что результат хороший. Мы играли на результат и добились его.

- Спустя такой недолгий срок работа Карпина уже видна?

- Нет, конечно. Времени же не было особо. Перед первой игрой всего три дня, потом восстановление. Кто-то получал травмы, латали дыры еще. Нужно время. Все-таки в команде еще новые ребята, всем нужно сыграться.

- Как вы считаете, они усилили нашу сборную?

- Я считаю, что их раньше нужно было подключать к игре за сборную. Ребята играют. Наверное, и Карпину стало проще, что много ребят новых появилось, которые играют в сборной достойно, и выбор есть. Одними игроками же нельзя играть весь цикл. У нас еще сильный резерв, конкуренция растет, это очень хорошо. У нас еще есть Дзюба, Соболев.

- Какова вероятность, что к их кандидатурам вернутся, учитывая игру Фёдора Смолова?

- Два года Смолов играл неважно, он в сборную и не вызывался. Играл Дзюба, потом какое-то время Соболев. Сейчас все поменялось. Федя в хорошей форме. Если Валерий Георгиевич будет дальше действовать по тому же принципу: кто сильнее, тот и играет, то это будет правильно. Нельзя приглашать в сборную за былые заслуги.

- Как относитесь к тому, что на каждую игру меняется капитан?

- Ну, если это даёт результат, то почему бы и нет. На каждую игру будет новый капитан.

- Вас вообще удивил такой выбор?

- Чуть-чуть да. Ну хотя бы что-то новое, а то всегда один. Для кого-то это стимул. Главное - результат. Очки взяли, ноль пропущенных, а дальше команда будет постепенно строиться. Уверен, после этих игр Карпин лучше знает, кто на что горазд в этой сборной. Сейчас они были вместе много времени, он их «в руках покрутил», «пощупал», теперь Валерию Георгиевичу картина более понятна.

- Как оцениваете положение нашей команды в группе?

- Мы сейчас в хорошем положении, делим 1-2 место. С хорошим настроением будем готовиться к следующим матчам.

- То есть, с позитивом смотрите на дальнейшие перспективы выхода из группы?

- Конечно. А почему нет? Конечно, у нас хорошие шансы. Хорватия сейчас тоже переживает смену поколений, она не так сильна. Все в наших руках, все зависит от нас. Не надо никого догонять, идем вровень, надо просто побеждать. Нас отделяет всего один гол, посмотрим. Впереди хорошие матчи. У Валерия Георгиевича сейчас столько информации, ему будет проще работать с футболистами.

- Он узнал их гораздо лучше?

- Наверняка. Три игры прошло, тренировки были, беседы. Он посмотрел, кто на что готов. У нас еще полно молодых. Оказывается, у нас много ребят, способных играть в сборной.

Николай Алексеев