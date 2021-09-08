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Чемпионат мира 2022

Кейн забил, Левандовски сделал гол: Англия впервые потеряла очки в отборе на ЧМ-2022

08 Сентября 2021 • 23:43 Комментировать
Польша
1:1
Англия
окончен

В отборочном цикле к чемпионату мира 2022 сошлись сборные Польши и Англии.

Протокол игры  
Польша 1:1 Англия
    72' Кейн Гарри (0:1)
(1:1) Шимански Дамиан 90'    
Щесны Войцех Давидович Павел Глик Камил   45'   80' (Франковски Пшемыслав (   80') Беднарек Ян Юзвяк Камиль   80' (Рыбус Мацей (   80') Линетти Кароль   79' Крыховяк Гжегож   60'   68' (Шимански Дамиан (   68'   90') Модер Якуб Пухач Тымотеуш   78'   80' (Хелик Михал (   80') Букса Адам   63' (Свидерски Кароль (   63') Левандовски Роберт
Запасные: Залевский Никола Каминьски Якуб Скорупски Лукаш Кедзёра Томаш Дронговски Бартломей Пёнтковски Камиль Слиш Бартош
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри   45' Шоу Люк Филлипс Кэлвин   8' Райс Деклан Стерлинг Рахим Маунт Мэйсон Грилиш Джек Кейн Гарри
Запасные: Сака Букайо Поуп Ник Хендерсон Джордан Коди Конор Джеймс Рис II Бэмфорд Патрик Беллингхем Джуд Джонстон Сэм Лингард Джесси Триппьер Киран Александер-Арнольд Трент
08 сентября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).

 

Сборная Англии прибыла в Варшаву, чтобы наглухо закрыть вопросы по победителю группы. «Три льва» победили в первых пяти турах пять раз и вторая виктория над поляками, преследовавшими их с отставанием в пять очков, завершала борьбу на 99 процентов. Однако борьба получилась нешуточная. Сентябрь обе команды провели знатно. Польша выиграла два матча со счётом 11:2 (правда, в соперниках был Сан-Марино), англичане победили с общим счётом 8:0 (тут в соперниках была Андорра).

В старте ожидаемо вышли лучшие силы. На острие атаки Кейн и Левандовски, в полузащите Крыховяк и Грилиш, если конечно, здесь уже можно апеллировать равнозначными персонажами. Саутгейт выпустил шикарную среднюю линию: Райс, Филлипс, Грилиш, Маунт, Стерлинг. Но на варшавском стадионе они совсем не блистали. Да, забрали мяч под свой контроль. Да, методично раскачивали польскую оборону. Но получалось довольно стерильно.

Много забегов и подач от Стерлинга, Кейн цеплял мячи, но развернуться не мог, а постоянные паузы убивали темп матча. Вот в такой очень вязкой борьбе проходил матч Польши и Англии. «Три льва» владели ситуацией, однако в какие-то реальные угрозы никак не выражали это. За 65 минут всего один удар в створ ворот Войцеха Щенсны, и всего один опасный момент, как разна исходе этой минуты. Шоу подал на Магуайра, тот продлил на Стерлинга – Рахим лёгким касанием переправил мяч в штангу.

Это был первый момент, когда зрители на стадионе «Национальный» могли всплеснуть руками. Точнее, выдохнуть, что их команда не пропустила. Сами же хозяева атаковали очень редко и по большей части неопасно. Переходили на чужую половину поля, где резко трусили и возвращались к своим воротам. И за излишнюю трусость поляки всё-таки поплатились. Кейн получил мяч от Уокера, чуть продвинулся вперёд и метров с 23-х мощно щёлкнул в угол – 0:1.

Сборная Польши в концовке чуть поддавила и могла счёт сравнять, когда Пикфорд опрометчиво выскочил из ворот и неудачно мяч вынес. Свидерски подставился под удар, мяч от него скакал в створ, но Джордан догнал, исправив собственную ошибку. Повезло тогда гостям, однако не удержала Англия победный счёт, пропустив в компенсированное время. Левандовски поймал отскок, с левого края набросил на дальнюю штангу, а Дамиан Шимански перепрыгнул Шоу, пробив мимо Пикфорда – 1:1. Боевая ничья в Варшаве, первая потеря очков для Англии в отборе к ЧМ-2022.

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окончен Северная Македония 0:0 Румыния
окончен Польша 1:1 Англия 6.7 3.6 1.67
окончен Греция 2:1 Швеция 3.55 3 2.3
окончен Косово 0:2 Испания 15 6.6 1.2
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