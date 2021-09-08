Кейн забил, Левандовски сделал гол: Англия впервые потеряла очки в отборе на ЧМ-2022

В отборочном цикле к чемпионату мира 2022 сошлись сборные Польши и Англии.

Сборная Англии прибыла в Варшаву, чтобы наглухо закрыть вопросы по победителю группы. «Три льва» победили в первых пяти турах пять раз и вторая виктория над поляками, преследовавшими их с отставанием в пять очков, завершала борьбу на 99 процентов. Однако борьба получилась нешуточная. Сентябрь обе команды провели знатно. Польша выиграла два матча со счётом 11:2 (правда, в соперниках был Сан-Марино), англичане победили с общим счётом 8:0 (тут в соперниках была Андорра).

В старте ожидаемо вышли лучшие силы. На острие атаки Кейн и Левандовски, в полузащите Крыховяк и Грилиш, если конечно, здесь уже можно апеллировать равнозначными персонажами. Саутгейт выпустил шикарную среднюю линию: Райс, Филлипс, Грилиш, Маунт, Стерлинг. Но на варшавском стадионе они совсем не блистали. Да, забрали мяч под свой контроль. Да, методично раскачивали польскую оборону. Но получалось довольно стерильно.

Много забегов и подач от Стерлинга, Кейн цеплял мячи, но развернуться не мог, а постоянные паузы убивали темп матча. Вот в такой очень вязкой борьбе проходил матч Польши и Англии. «Три льва» владели ситуацией, однако в какие-то реальные угрозы никак не выражали это. За 65 минут всего один удар в створ ворот Войцеха Щенсны, и всего один опасный момент, как разна исходе этой минуты. Шоу подал на Магуайра, тот продлил на Стерлинга – Рахим лёгким касанием переправил мяч в штангу.

Это был первый момент, когда зрители на стадионе «Национальный» могли всплеснуть руками. Точнее, выдохнуть, что их команда не пропустила. Сами же хозяева атаковали очень редко и по большей части неопасно. Переходили на чужую половину поля, где резко трусили и возвращались к своим воротам. И за излишнюю трусость поляки всё-таки поплатились. Кейн получил мяч от Уокера, чуть продвинулся вперёд и метров с 23-х мощно щёлкнул в угол – 0:1.

Сборная Польши в концовке чуть поддавила и могла счёт сравнять, когда Пикфорд опрометчиво выскочил из ворот и неудачно мяч вынес. Свидерски подставился под удар, мяч от него скакал в створ, но Джордан догнал, исправив собственную ошибку. Повезло тогда гостям, однако не удержала Англия победный счёт, пропустив в компенсированное время. Левандовски поймал отскок, с левого края набросил на дальнюю штангу, а Дамиан Шимански перепрыгнул Шоу, пробив мимо Пикфорда – 1:1. Боевая ничья в Варшаве, первая потеря очков для Англии в отборе к ЧМ-2022.