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Чемпионат мира 2022

Да сколько уже можно этих ничьих: Украина упустила победу над Чехией в самой концовке

08 Сентября 2021 • 23:39 Комментировать
Чехия
1:1
Украина
окончен

В товарищеском матче украинцы играли в гостях у чехов.

Протокол игры  
Чехия 1:1 Украина
    27' Корниенко Виктор (0:1)
(1:1) Выдра Матей 90'    
Штанек Йиндрих Цоуфал Владимир Голеш Томаш   61' (Барак Антонин (   61') Емелка Вацлав Гавел Милан   46' (Матею Алеш (   46') Крал Алекс Соучек Томаш   61' (Каша Филип (   61') Пешек Якуб   46' (Выдра Матей (   46') Садилек Михал Змрхаль Яромир   46' (Гложек Адам (   46') Тецл Станислав   76' (Сачек Михал (   76')
Запасные: Нгуиэн Филип Виснер Томаш Долежал Мартин Калаш Томаш Коварж Матей
Бойко Денис Качараба Тарас Кривцов Сергей   46' (Соболь Эдуард (   46') Сирота Александр Макаренко Евгений   56' (Шапаренко Николай (   56') Зинченко Александр Тымчик Александр Ярмоленко Андрей   76' (Кочергин Владислав (   76') Зубков Александр   64' (Булеца Сергей (   64') Корниенко Виктор Сикан Даниил   56' (Яремчук Роман (   56')
Запасные: Ризнык Дмитрий Караваев Александр Конопля Ефим
08 сентября.

В 2011 году Чехия разгромила Украину в товарищеском матче 4:0, в следующем году тоже в контрольной встрече они разошлись нулевым миром, а в Лиге наций осенью 2018 года «жёлто-синие» дважды выиграли. На Евро-2020 сборные Украины и Чехии дошли до четвертьфиналов, где дальнейший путь им преградили Англия и Дания соответственно. Из-за того, что в отборочном турнире к ЧМ-2022 они попали в группы с пятью командами, иногда у них возникают свободные окна. Сейчас они как раз синхронно образовались.

И те, и те ведут борьбу за второе место в своих квинтетах, чтобы проследовать в стыковые матчи. Чехия вряд ли перегонит Бельгию, а на пятки ей наступает Уэльс, в то время как Украина вряд ли обгонит Францию, а сзади её поджимает Финляндия. В общем, в Пльзене встретились плюс-минус равные и достойные друг друга сборные, европейские середняки. Уже на первой минуте на поле разгорелись страсти: Зинченко сфолил и эмоционально воспринял жёлтую карточку. Возможно, у него накопилась энергия из-за пропуска предыдущего матча по причине дисквалификации.

Чехи заиграли первым номером и за первую четверть часа создали два момента. Тецл подкараулил ошибку Кривцова и вырвался по левому полуфлангу один на один с Бойко. Форвард хозяев сразу не пробил, обыграл вратаря, оказался в остром углу по отношению к воротам и за малым не попал в створ. Вскоре Садилек откликнулся вторым этажом на подачу – выше перекладины. Гости поатаковали неопасно, а подопечные Ярослава Шилгавы ответили попыткой Садилека с подбора – тоже выше.

А потом украинцы взяли и забили вопреки ходу игры. Тымчик здорово покатил мяч справа на левый полуфланг на свободного Корниенко, про которого чехи забыли напрочь. Ну а тот не забыл после короткой обработки мяча чётко бахнуть под перекладину (0:1). Минут через пять шальной удар с лёта после скидки Сикана нанёс Зинченко – на трибуну. Дальше хозяева вернулись к активной атакующей игре, и на 38-й минуте Бойко пришлось парировать удар Тецла, Корниенко – не допускать результативного добивания Пешека, и Сироте – выносить мяч за пределы поля.

После перерыва «жёлто-синие» продолжили практиковать под давлением игру вторым номером. Нельзя сказать, что это было прямо на отбой, поскольку контратаки у визитёров проходили. В середине тайма ни Ярмоленко, ни Яремчук не дотянулись в подкатах до потенциально результативного прострела слева от Зубкова. Чехи же в своей опасной ситуации довели дело до удара в стойку ворот. Цоуфал навесил с правого фланга, и Тецл переправил мяч в ближнюю штангу, от которой он срикошетил за лицевую.

На финише не обошлось без нервов. Сирота беспечно потерял мяч возле своей штрафной, и Садилек плотно выстрелил в ближний угол, но Бойко был на месте. Казалось, украинцы удержат минимальную победу, но Выдра выдрал для хозяев ничью в конце добавленного времени, поразив цель с линии штрафной, где его никто не накрывал. 1:1. Третья подряд ничья украинской сборной и её четвёртый матч кряду без побед.

Кирилл Иванцов

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