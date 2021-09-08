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Чемпионат мира 2022

Сборная Италии установила рекорд скорострельности

08 Сентября 2021 • 22:53 Комментировать
Италия
5:0
Литва
окончен

В среду сборная Италии играет против Литвы в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Команда Роберто Манчини была сильнее в первом тайме (4:0) и наверняка сегодня продлит рекордную серию без поражений.

Помимо этого «скуадра адзурра» установила ещё одно личное достижение. До этого дня сборная Италии ни разу не забивала четыре мяча за первые полчаса матча.  Примечательно, что счет стал разгромным после рикошета от литовского футболиста и двух ассистов итальянцам от гостей, и только Мойзе Кин забил с передачи от Федерико Бернардески. Отметим и гол игрока «Сассуоло» Джакомо Распадори, который сегодня дебютировал в стартовом составе сборной Италии.

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Сборная Италии
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