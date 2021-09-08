Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления сборной России на сентябрьском отрезке.

- Какое общее впечатление от выступления команды?

- Я думаю, что если бы до начала этих игр кто-то сказал бы, что мы наберем семь очков, то все были бы довольны. Я думаю, задача-минимум была выполнена. Понятно, что к сборной всегда есть вопросы по игре. Но здесь, понятно, есть объективные причины. У нас есть изменения в составе, плюс еще нехватка времени помешала какие-то игровые моменты наладить, натренировать. К тому же еще травмы случились по ходу этого цикла. По игре были вопросы, но во главу всего ставится результат, поэтому я бы сказал, что сборная наиграла на четверку.

- Как считаете, работа Карпина уже заметна?

- Прежде всего, она видна в плане мотивации. Те, кто выходит на поле, отдаются полностью. Матч с Мальтой был в этом плане самым тяжелым. Но опять же вернемся к кадровым проблемам. К тому же накопилась усталость у тех, кто играл в предыдущих матчах. В связи с этим на первый план как раз выходил фактор самоотдачи. Думаю, в этом плане Карпин хорошо поработал. А что касается игровых моментов и наигровок, то о них можно говорить только уже после завершения отборочного этапа.

- Карпин вызвал много новых игроков. Как считаете, дало ли это плюсы сборной?

- Если команда взяла семь очков из девяти, то можно говорить, что и это дало о себе знать в положительном ключе. Самое главное было сделано. Конечно, это говорит еще и о том, что был заложен определённый задел на будущую работу. Я думаю, все идет по плану.

- Всех удивляет ситуация с капитанами. Как считаете, тенденция смены капитана к следующему циклу останется или у сборной уже будет один капитан?

- Это какое-то такое ноу-хау от Карпина. Я такого еще не видел, чтобы было столько капитанов. Все-таки, наверное, стоит в этом плане работать по классической схеме. Должен быть один капитан, и один-два «зама». Но чтобы на каждый матч выходил новый, такое я вижу впервые.

- Большой резонанс вызвала игра с Мальтой. Не было ли ощущения, что Мальта превосходила нашу сборную по качеству игры?

- Эпизодами было. Эпизодически мы проваливались, и тогда соперник имел преимущество. Но стоит сказать, что Мальта сейчас это не та команда, перед игрой с которой можно железно говорить о трех очках. Это уже другая команда. Они мяч разыгрывают в своей штрафной. Несмотря на то, что мы их за это наказали, они продолжали играть спокойно, разыгрывать, рисковать. Видимо была такая установка: несмотря на уровень соперника, играть в свой футбол. Во втором тайме это чуть не принесло свои плоды, нас чуть не наказали за нашу нерасторопность. Моменты у мальтийцев были. Была сложная игра, но наша сборная не была в оптимальных кондициях, в оптимальном состоянии, в оптимальном составе. Трудно было ожидать более целостного футбола по ходу матча.

- Много обсуждают фигуру Фёдора Смолова. Как можете оценить его игру? Будет ли он продолжать быть основным нападающим сборной?

- Хотелось бы видеть от Фёдора более активной и агрессивной игры впереди. Да, он отдал две голевые передачи с Кипром, забил Мальте, но по игре есть вопросы. Я не знаю, как Карпин оценивает его действия, но в преддверии решающих матчей в этом плане можно было бы сделать какие-то перестановки. Или вернуться к прежним кандидатам, или придумать что-то другое, чтобы выглядеть лучше впереди.

- Как оцениваете шансы выйти из группы?

- Мы в лидерах, у нас столько же очков, что и у Хорватии. Уступаем мы всего один мяч. Скоро начнутся решающие матчи. То, что мы сейчас имеем в активе, позволяет надеяться, что мы сможем побороться за путевку на чемпионат мира. Как минимум, быть вторыми.

Николай Алексеев