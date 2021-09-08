Сборная Армении упустила шанс вернуть лидерство в группе

В группе J квалификации чемпионата мира 2022 года сыгран первый матч второго круга. Сборная Армении могла вернуться на первое место по итогам встречи с Лихтенштейном, который проиграл до этого всё, что можно. Гол Генриха Мхитаряна с пенальти в конце первого тайма вывел армян вперед, но дальше они продолжали транжирить моменты и в итоге пропустили нелогичный гол на 80-й минуте - 1:1.
Протокол игры
|Армения
|1:1
|Лихтенштейн
|(1:0) Мхитарян Генрих 45'
|80' Фрик Ноах (1:1)
Юрченко Давид • Тертерян Давид • Ароян Вараздат • Чалышир Андре 87' ( Гелоян Ишхан ( 87') • Оганесян Камо • Удо Соломон • Мхитарян Генрих • Барсегян Тигран • Адамян Саркис • Байрамян Хорен 46' ( Шагоян Жирайр ( 46') • Карапетян Александр 78' ( Варданян Эрик ( 78')
Запасные: Корян Аршак • Айвазов Анатолий • Бучнев Станислав • Восканян Тарон • Оганесян Арман • Григорян Артак • Аванесян Артём • Бичахчян Ваан • Сперцян Эдуард
Бюхель Бенджамин • Вольфингер Сандро 75' ( Roman Spirig ( 75') • Малин Андреас • Кауфман Даниэль • 90'Хофер Йенс • Гёппель Максимилиан • Зеле Арон 45' 61' ( Йилдыз Сейхан ( 61') • Фроммельт Ноах • 48'Хаслер Николас • Кардесоглу Ридван 46' ( Вольфингер Фабио ( 46') • Фрик Яник 42' ( Фрик Ноах ( 42')
Запасные: Марксер Александер • Хоби Томас • Колльман Никола • Ло Руссо Лоренцо • Марксер Мартин
08 сентября. Стадион "Республиканский стадион".