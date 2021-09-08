Сборная Армении упустила шанс вернуть лидерство в группе

В группе J квалификации чемпионата мира 2022 года сыгран первый матч второго круга. Сборная Армении могла вернуться на первое место по итогам встречи с Лихтенштейном, который проиграл до этого всё, что можно. Гол Генриха Мхитаряна с пенальти в конце первого тайма вывел армян вперед, но дальше они продолжали транжирить моменты и в итоге пропустили нелогичный гол на 80-й минуте - 1:1.