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Чемпионат мира 2022

Сборная Армении упустила шанс вернуть лидерство в группе

08 Сентября 2021 • 21:38 Комментировать
Армения
1:1
Лихтенштейн
окончен

В группе J квалификации чемпионата мира 2022 года сыгран первый матч второго круга. Сборная Армении могла вернуться на первое место по итогам встречи с Лихтенштейном, который проиграл до этого всё, что можно. Гол Генриха Мхитаряна с пенальти в конце первого тайма вывел армян вперед, но дальше они продолжали транжирить моменты и в итоге пропустили нелогичный гол на 80-й минуте - 1:1.

Протокол игры  
Армения 1:1 Лихтенштейн
(1:0) Мхитарян Генрих 45'    
    80' Фрик Ноах (1:1)
Юрченко Давид Тертерян Давид Ароян Вараздат Чалышир Андре   87' (Гелоян Ишхан (   87') Оганесян Камо Удо Соломон Мхитарян Генрих Барсегян Тигран Адамян Саркис Байрамян Хорен   46' (Шагоян Жирайр (   46') Карапетян Александр   78' (Варданян Эрик (   78')
Запасные: Корян Аршак Айвазов Анатолий Бучнев Станислав Восканян Тарон Оганесян Арман Григорян Артак Аванесян Артём Бичахчян Ваан Сперцян Эдуард
Бюхель Бенджамин Вольфингер Сандро   75' (Roman Spirig (   75') Малин Андреас Кауфман Даниэль   90' Хофер Йенс Гёппель Максимилиан Зеле Арон   45'   61' (Йилдыз Сейхан (   61') Фроммельт Ноах   48' Хаслер Николас Кардесоглу Ридван   46' (Вольфингер Фабио (   46') Фрик Яник   42' (Фрик Ноах (   42')
Запасные: Марксер Александер Хоби Томас Колльман Никола Ло Руссо Лоренцо Марксер Мартин
08 сентября. Стадион "Республиканский стадион".

 

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Сборная Армении Сборная Лихтенштейна
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окончен Армения 1:1 Лихтенштейн 1.15 8.2 17
Идет 45 минута Греция 0:0 Швеция 3.3 2.95 2.45
Идет 46 минута Косово 0:1 Испания 15 6.6 1.2
Идет 45 минута Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Идет 46 минута Беларусь 0:1 Бельгия 22 8.8 1.12
Идет 46 минута Албания 1:0 Сан-Марино 1.02 18.5 55
Идет 45 минута Италия 4:0 Литва 1.04 14 60
Идет 45 минута Венгрия 2:0 Андорра 1.12 8.5 25
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