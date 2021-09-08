Карпин: «Даже не думаю про те игры, которые будут в ноябре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» заявил, что будет продолжать работать в намеченном направлении.

- Естественно, мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар. Для этого есть 4 игры, я даже не думаю про те игры, которые будут в ноябре, а только о том, что будет в октябре - матчи со Словенией и Словакией. Короткая промежуточная цель есть - игры в октябре, а потом игры в ноябре. Затем посмотрим, где мы будем. Есть три варианта, либо мы не попали на чемпионат мира, то есть, заняли условно третье-четвертое место, либо мы заняли второе место и попали в стыки, тогда это продлевается всё до марта месяца. Либо попали на чемпионат мира, и у меня 31 декабря заканчивается контракт. Есть три варианта продолжения событий.

Сборная для меня - абсолютно новый опыт. После первого насыщенного сбора. Обычно две игры за сбор, сейчас это было три матча. Информации для осмысления и переваривания очень много. Я пока еще в стрессе, вчера только игра закончилась. Все надо проанализировать и пересмотреть, но я верю, продолжаю верить, что заданный вектор, мы ему будем следовать. Не факт, что все те же футболисты будут на следующем сборе, но я хочу продолжать заданный вектор.