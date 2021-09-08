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Смолов сказал: «Георгич, я уже изменился» - Карпин

08 Сентября 2021 • 21:30 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» поведал о разговоре с Фёдором Смоловым.

- Сейчас не товарищеские матчи, где можно искать какие-то сочетания. Те изменения, которые происходили с точки зрения состава и замены, все исходили из чисто физического состояния игроков, а не из-за того, что я там что-то искал.

Смолов? Естественно, я разговаривал с ним до вызова по телефону, видеосвязи, проговорили с ним многие моменты, которые могут случиться в сборной, что он может играть или нет, может быть основным или выходить на замену. Все эти моменты мы проговорили. Говорили про то, что он должен к этому быть готов, если он хочет играть в сборной. Потому что в сборной нет основных игроков, все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит в «Локомотиве», в сборной неплохо выступил. Но это не значит, что через месяц он будет в такой же форме находиться, и он тоже может не попасть в сборную. У меня такое видение: человек, который попадает в сборную, должен быть в хорошей форме в клубе. Если игрок месяц назад был в хорошей форме, это не значит, что он сейчас тоже должен там быть. Федя сказал: «Георгич, я уже изменился. Те ошибки, которые были по молодости, они были. Я все это понимаю, понимаю, куда я еду. За вами выбор, вы тренер, вообще никаких проблем».

Я больше всего доволен отношением футболистов ко всему, начиная от быта, это восстановление, отдых, поведение в быту правильное, самоотдача и внимательность на поле и теориях, тот интерес, который они проявляли и проявляют ко всему, что происходило в сборной,  вот это больше всего меня порадовало.

Послевкусие? Радость. То, что мы там делали, все это не зря. У многих игроков многие вещи отложились. Завтра не будет меня в сборной, они будут играть в клубах и сборной. Но у них что-то щелкнуло после этих сборов, и это им поможет в дальнейшей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов
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