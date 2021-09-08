Карпин объяснил, почему не сработал прессинг в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» заявил, что было невозможно подготовить игру в прессинг перед матчами в сентябре.

- Сборная - точно не «Ростов», но и не Италия, Испания. Последние тенденции европейского футбола, там одни из лучших представителей. Они пытаются играть в похожий футбол. Нельзя сказать, что мы хотим владеть мячом и так играть, потому что другая команда может его не отдать. То, что мы хотели бы так играть с высоким прессингом, в контроль мяча, любой тренер этого хочет. Но есть противоборствующая сторона, которая тебе в этом мешает. Все зависит и от силы соперника. С теми же хорватами минут 15-20 получалось. После 20-й минуты прессинг уже не получался. Пришлось откатываться на свою половину поля, но не потому, что мы так хотели, а потому что нас заставили.

При подготовке к Хорватии, тренируясь один день, отрабатывая прессинг один день, понятно, что он для многих футболистов, Тюкавин и Захарян, потому что «Динамо» проповедует похожий футбол, где-то понимали, но для многих игроков это было в диковинку. Перестроиться, когда соперник что-то меняет, понятно, что футболисты сами не могут. Для них в диковинку происходящее в первые 5 минут, а потом что-то изменилось, понятно, что они где-то растерялись, но это нормально. Если бы прошло две недели тренировок, 10 дней, но такого не было, была одна тренировка. Все остальное - восстановление и предигровые тренировки, где мы какие-то моменты готовили под соперника, структура прессинга менялась. Нереально, чтобы они сами по ходу перестроились и поняли, как менять структуру прессинга, это невозможно в данной ситуации.

Я считаю, что уровень игроков позволяет играть по такой схеме в такой футбол. Но схема не играет в футбол. Расставил ты 5-3-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-4-2, все равно получается 10. 10 на 10. Месси поставь играть в любую схему, и он сыграет, потому что Месси - это Месси. Где-то чуть удобнее или нет. Головин может играть в любой схеме и везде хорошо. Либо везде плохо также может играть. Дело не в схеме.