Карпин сравнил игроков «Ростова» и сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» признал, что рисковал в сентябрьских матчах.

- Понятно, что хотелось бы иметь этих игроков большее количество времени, чтобы с ними конкретно тренироваться, что-то натренировать. Но это невозможно, времени нет. Когда я еще был в сборной игроком, это работа больше психологом, больше про ментальность, чтобы не бояться играть «расслабленно», наоборот, с полной концентрацией, без какого-то давления самих на себя. То есть, давление есть со стороны, 100%, ответственность за результат, но еще больше не вешать на себя этот груз, потому что это игра, а в игре может произойти все, что угодно. Поэтому это называется игра в футбол, а не работа в футбол. Можно играть великолепно и проиграть, можно играть плохо и выиграть. В этом, возможно, его прелесть, возможно, поэтому столько болельщиков у футбола, потому что она непредсказуемая. Можно все просчитать и проиграть, а можно ничего не делать и еще и выиграть.

Риск играть так, как мы хотели, как мы предложили играть, риск был во всем. Я понимал это. Не тренируясь, не отрабатывая прессинг, было много теоретических занятий и одна реально тренировка на отрабатывание прессинга, там миллион перестроений, надо перекрывать линии передач и зоны. Понятно, что там нереально уложиться за одну тренировку. Но даже так ребята многое схватили, поняли и делали. Что-то уже получалось. Приведу пример. В «Ростове» для того, чтобы что-то начинало получаться, уходило 10 дней реальных тренировок, иногда по две тренировки в день. Здесь же за одну тренировку.

Риск был и был большим. Его было видно на поле, были отрезки неплохие и плохие, где-то проваливались, где-то физика просела, риска было во всем много.