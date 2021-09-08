Карпин: «У меня одновременно столько игроков такого уровня ещё не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» рассказал о первых впечатлениях от команды.

- Как только футболисты приехали, когда все уже собрались на базе в Новогорске и вышли на первую тренировку на поле, все ощущения вернулись, поле зеленое, мячи круглые, свисток в руках, а перед тобой футболисты. Да, они другие, со многими даже не познакомился. Но когда приходишь в новую команду, и футболистов всех еще не знаешь, не познакомился, так как естественно по именах-фамилиях уже знаком со всеми, но не со всеми общался. Ощущения вернулись, как только вышли на поле.

В сборной России игроки очень квалифицированные, как бы так что ни говорил, у меня одновременно столько игроков такого уровня еще не было, и это чувствовалось сразу на первой тренировке, на разминке. Даже при том, когда разминаются, надо не отдавать не простые передачи на 7, 8, 9 метров, мяч стелится по траве. То есть, техническое исполнение на уровне. Однозначно это футболисты высокого уровня. Было больше теоретических занятий по тактике, не по физике, естественно.