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Карпин: «У меня одновременно столько игроков такого уровня ещё не было»

08 Сентября 2021 • 20:49 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Россия 24» рассказал о первых впечатлениях от команды.

- Как только футболисты приехали, когда все уже собрались на базе в Новогорске и вышли на первую тренировку на поле, все ощущения вернулись, поле зеленое, мячи круглые, свисток в руках, а перед тобой футболисты. Да, они другие, со многими даже не познакомился. Но когда приходишь в новую команду, и футболистов всех еще не знаешь, не познакомился, так как естественно по именах-фамилиях уже знаком со всеми, но не со всеми общался. Ощущения вернулись, как только вышли на поле.

В сборной России игроки очень квалифицированные, как бы так что ни говорил, у меня одновременно столько игроков такого  уровня еще не было, и это чувствовалось сразу на первой тренировке, на разминке. Даже при том, когда разминаются, надо не отдавать не простые передачи на 7, 8, 9 метров, мяч стелится по траве. То есть, техническое исполнение на уровне. Однозначно это футболисты высокого уровня. Было больше теоретических занятий по тактике, не по физике, естественно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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