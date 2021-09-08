​В Англии фанат был осужден за расизм в соцсетях после финала Евро-2020

43-летний Скотт Маккласки из Ранкорна был осужден за действие после финала чемпионата Европы-2020. После поражения сборной Англии от Италии в финальном матче фанат разместил в социальной сети сообщение, обвиняя в неудаче команды темнокожих её футболистов.

BBC North West сообщает о том, что Маккласки получил 14-недельный условный тюремный срок. В течение ближайших 18 месяцев и 30 дней Скотт будет заниматься работой по борьбе с расизмом и другими видами дискриминации.

Напомним, что в финале Евро-2020 дело дошло до серии пенальти. В составе сборной Англии свои попытки не реализовали Джедон Санчо, Маркус Рэшфорд и Букайо Сака.