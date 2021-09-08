​Саутгейту предложат новый контракт

В ноябре завершается основная часть отбора на чемпионат мира в Катаре. По завершению отбора Футбольная ассоциация Англии обсудит с Гаретом Саутгейтом, возглавляющим национальную сборную, возможность продления контракта. Об этом сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Гарета Саутгейта рассчитан до конца 2022 календарного года. Футбольная ассоциация хочет предложить специалисту соглашение до завершения чемпионата Европы 2024 года.

Отмечается, что в Футбольной ассоциации учитывают желание Гарета Саутгейта в какой-то момент перейти от работы со сборной к работе на клубном уровне.