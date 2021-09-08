В среду было официально объявлено о назначении 68-летнего Карлуша Кейруша главным тренером сборной Египта.

Этот португальский специалист в своё время был ассистентом сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Самостоятельно Кейруш успел поработать во многих клубах, в частности в «Реале», и со многими сборными. В конце прошлого календарного года Карлуш оставил тренерский мостик сборной Колумбии.

Предыдущим тренером сборной Египта был Хоссам Эль-Бадри. При нём, что интересно, египетская национальная команда не потерпела ни одного поражения – пять побед и четыре ничьи.