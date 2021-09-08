Непомнящий оценил последние результаты сборной России

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной России в сентябрьских матчах отборочного раунда чемпионата мира-2022.

«Семь очков - хороший результат. Ничья с Хорватией - это нормально. Что касается Кипра и Мальты, то заработали по три очка. Игра забудется, а результат останется», - передает слова тренера «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России сыграла с Хорватией в «сухую» ничью, а Кипр и Мальту победила со счетом 2:0.

За четыре тура до завершения группового этапа подопечные Валерия Карпина занимают второе место, имея в своем активе 13 очков.