Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Непомнящий оценил последние результаты сборной России

08 Сентября 2021 • 13:33 Комментировать

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной России в сентябрьских матчах отборочного раунда чемпионата мира-2022.

«Семь очков - хороший результат. Ничья с Хорватией - это нормально. Что касается Кипра и Мальты, то заработали по три очка. Игра забудется, а результат останется», - передает слова тренера «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России сыграла с Хорватией в «сухую» ничью, а Кипр и Мальту победила со счетом 2:0.

За четыре тура до завершения группового этапа подопечные Валерия Карпина занимают второе место, имея в своем активе 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.09  19:00 Армения ... Лихтенштейн 1.15 8.4 16
08.09  21:45 Албания ... Сан-Марино 1.03 16 50
08.09  21:45 Италия ... Литва 1.05 13.5 40
08.09  21:45 Венгрия ... Андорра 1.03 15 60
08.09  21:45 Исландия ... Германия 11.5 6.5 1.23
08.09  21:45 Уэльс ... Эстония 1.17 7 18.5
08.09  21:45 Северная Македония ... Румыния
08.09  21:45 Польша ... Англия 5.7 3.7 1.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Сентября
13:33 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий оценил последние результаты сборной России
13:02 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев: «С таким уровнем игры сборная России на чемпионат мира не попадёт»
12:59 · Чемпионат мира 2022
Лещенко - об игре сборной России: «Стабильно пресная»
12:52 · Чемпионат мира 2022
Смородская одним словом описала игру сборной России в поединке с Мальтой 3
11:45 · Чемпионат мира 2022
Гордон в грубой форме раскритиковал главу ассоциации футбола Украины
11:34 · Чемпионат мира 2022
Колосков заявил, что Карпин отлично справился с работой в тяжелейших условиях 1
11:10 · Чемпионат мира 2022
Геркус: «Игроки сборной немного нервничают, но результат – это главное сегодня» 1
10:56 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк - о падении в игре с Турцией: «Люди думают, что я симулирую»
10:46 · Чемпионат мира 2022
Смолов: Общение с Карпиным раскрепощает, становится достаточно комфортно 1
10:41 · Чемпионат мира 2022
Экс-форвард ЦСКА Муса сыграл 100 матчей за сборную Нигерии
10:32 · Чемпионат мира 2022
Гризманн гордится, что догнал Платини по голам за сборную Франции
10:23 · Чемпионат мира 2022
Кроос не планирует возвращаться в сборную Германии
09:54 · Чемпионат мира 2022
На чемпионат мира не поедут: В чём главная причина слабости сборной Беларуси 7
09:20 · Чемпионат мира 2022
Дешам отметил важность победы над Финляндией
09:14 · Чемпионат мира 2022
Динияр Билялетдинов: «Игра против Мальты не понравилась»
Все новости
Рекомендуем