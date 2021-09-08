Ван Дейк - о падении в игре с Турцией: «Люди думают, что я симулирую»

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал свое падение во вчерашнем поединке квалификации чемпионата мира-2022 против команды Турции. В концовке матча звездный игрок упал на газон после столкновения с соперником.

«Со мной все хорошо. Ничего страшного не произошло. Возможно, из-за того, что я высокий, люди думают, что я симулирую, ведь падение происходит довольно медленно», - цитирует 30-летнего защитника портал Goal.com.

Сборная Голландии разгромно одолела команду Турцию со счетом 6:1. Благодаря этому успеху «оранжевые» захватили лидерство в группе G.