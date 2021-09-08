Экс-форвард ЦСКА Муса сыграл 100 матчей за сборную Нигерии

Нападающий Ахмед Муса, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, отметил юбилей в сборной Нигерии. 28-летний футболист провел 100-й матч за национальную команду. Об этом игрок поведал посредством своего твиттер-аккаунта.

«Благодарю Аллаха, своих близких, команду и болельщиков. Без вас я бы этого не достиг. Огромное спасибо всем», - гласит сообщение нападающего в социальной сети.

Юбилейным для Ахмеда стал поединок против команды Кабо-Верде в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Форвард вышел в основном составе сборной Нигерии и провел на поле 73 минуты. Нигерийцы отпраздновали победу со счетом 2:1.