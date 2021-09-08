Кроос не планирует возвращаться в сборную Германии

Хавбек Тони Кроос, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Германии. Прошлым летом 31-летний полузащитник объявил о завершении международной карьеры.

«Надеюсь, Ханс-Дитер Флик не станет звонить мне с просьбой вернуться в команду. Мы можем обсудить с ними многие темы, но не мое возвращение в сборную Германии», - приводит слова футболиста Sport1.de.

Кроос защищал цвета национальной команды с 2010 по 2021 год. Тони принял участие в 106 поединках и отметился 17 забитыми мячами. В составе «бундестим» полузащитник выиграл чемпиона мира-2014, прошедший в Бразилии.