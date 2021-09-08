На чемпионат мира не поедут: В чём главная причина слабости сборной Беларуси

Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил, с чем связаны неудачные результаты сборной Беларуси в отборе к ЧМ-2022. Действительно ли тренеры белорусских клубов ради «сиюминутного результата» жертвуют молодыми футболистами? Сетевое издание «Евро-футбол.ру» во всём разобралось и выяснило настоящую причину провала белорусского футбола.

Слова Базанова не имеют ничего общего с реальностью. Это доказывают примеры сборных Франции и Бельгии, чьи футболисты играют преимущественно в других лигах. В Беларуси никакого «засилья» нет. Так сложилось, что местные команды всегда осторожно наполняли составы иностранными футболистами. В Европе всегда с энтузиазмом воспринимают, если клубы покупают качественных легионеров. «Челси», «Ман Сити», «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» – все эти клубы только и делают, что мониторят на рынке хороших футболистов, и паспорт другой страны их не смущает. А вот аналогов «Атлетика», который делает ставку только на доморощенных игроков, в топ-5 лиг нет.

Нынешний провал Беларуси – следствие развития футбола годами раньше. Очевидно, проблемы сборной в другом – в слабой подготовке футболистов по всем параметрам. В белорусском футболе просто не существует комплексного подхода.

Пример «Гомеля» с его «одним легионером», который был расхвален Базановым, выглядит как минимум странно. Интересно, кого же имел в виду глава белорусского футбола? В клубе играют украинцы Васильев, Батищев и Пантя, молдаванин Костров, а до июня был ещё и серб Сайчич. А ведь главным тренером «Гомеля» работает Иван Биончик – один из лучших специалистов в лиге. Без него у «Гомеля» с результатами всё было бы не так гладко.

Почему Базанов не обратил тогда внимания на «Рух», у которого количество легионеров почти такое же, но очков в турнирной таблице больше? В центре обороны там играют Виллиам и Кики, а в центре полузащиты – Йович и Тве. Что касается Бакая и Седерстрёма, тренерский штаб их практически не задействовал.

Минское «Динамо» – ещё один клуб, который тоже имеет четырёх иностранцев в составе и тоже опережает «Гомель». Все эти три клуба сражаются за серебро и нацелены на результат прямо сейчас. Как оказывается, им для этого не нужна целая россыпь легионеров. Если молодой белорус действительно сильный футболист, то конкуренты-иностранцы на позиции – не помеха.

Качественные иностранные футболисты приносят больше пользы, ведь рядом с ними молодёжь будет становиться сильнее. Если же легионеры приехали сомнительного качества и белорусы у них не могут выиграть конкуренцию – это проблемы белорусского футбола.

Несмотря на то, что математические шансы на выход из группы белорусы сохраняют, вероятность этого стремится к нулю. Тем не менее, в перспективе сборная ещё может подняться, чего хотели бы не только в Беларуси, но и в России.