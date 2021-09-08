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Чемпионат мира 2022

На чемпионат мира не поедут: В чём главная причина слабости сборной Беларуси

08 Сентября 2021 • 09:54 Комментировать (5)
Беларусь
...
Бельгия
20.00 8.60 1.13
Через 10 ч. 34 мин.

Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил, с чем связаны неудачные результаты сборной Беларуси в отборе к ЧМ-2022. Действительно ли тренеры белорусских клубов ради «сиюминутного результата» жертвуют молодыми футболистами? Сетевое издание «Евро-футбол.ру» во всём разобралось и выяснило настоящую причину провала белорусского футбола.

Слова Базанова не имеют ничего общего с реальностью. Это доказывают примеры сборных Франции и Бельгии, чьи футболисты играют преимущественно в других лигах. В Беларуси никакого «засилья» нет. Так сложилось, что местные команды всегда осторожно наполняли составы иностранными футболистами. В Европе всегда с энтузиазмом воспринимают, если клубы покупают качественных легионеров. «Челси», «Ман Сити», «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» – все эти клубы только и делают, что мониторят на рынке хороших футболистов, и паспорт другой страны их не смущает. А вот аналогов «Атлетика», который делает ставку только на доморощенных игроков, в топ-5 лиг нет.

Нынешний провал Беларуси – следствие развития футбола годами раньше. Очевидно, проблемы сборной в другом – в слабой подготовке футболистов по всем параметрам. В белорусском футболе просто не существует комплексного подхода.

Пример «Гомеля» с его «одним легионером», который был расхвален Базановым, выглядит как минимум странно. Интересно, кого же имел в виду глава белорусского футбола? В клубе играют украинцы Васильев, Батищев и Пантя, молдаванин Костров, а до июня был ещё и серб Сайчич. А ведь главным тренером «Гомеля» работает Иван Биончик – один из лучших специалистов в лиге. Без него у «Гомеля» с результатами всё было бы не так гладко.

Почему Базанов не обратил тогда внимания на «Рух», у которого количество легионеров почти такое же, но очков в турнирной таблице больше? В центре обороны там играют Виллиам и Кики, а в центре полузащиты – Йович и Тве. Что касается Бакая и Седерстрёма, тренерский штаб их практически не задействовал.

Минское «Динамо» – ещё один клуб, который тоже имеет четырёх иностранцев в составе и тоже опережает «Гомель». Все эти три клуба сражаются за серебро и нацелены на результат прямо сейчас. Как оказывается, им для этого не нужна целая россыпь легионеров. Если молодой белорус действительно сильный футболист, то конкуренты-иностранцы на позиции – не помеха.

Качественные иностранные футболисты приносят больше пользы, ведь рядом с ними молодёжь будет становиться сильнее. Если же легионеры приехали сомнительного качества и белорусы у них не могут выиграть конкуренцию – это проблемы белорусского футбола.

Несмотря на то, что математические шансы на выход из группы белорусы сохраняют, вероятность этого стремится к нулю. Тем не менее, в перспективе сборная ещё может подняться, чего хотели бы не только в Беларуси, но и в России.

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Сборная Беларуси Владимир Базанов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
08 Сентября 2021 в 10:21
Поколение слабое. Смысл рассуждать о количестве легионеров, если все белорусские клубы уже вылетели в этом сезоне из Еврокубков, причём даже не преодолев стартовый раунд. Проиграв в том числе клубам из Люксембурга и Грузии. А ведь сборная в основном и набирается из клубов внутреннего чемпионата. Нет сейчас футболистов типа братьев Глебов, Кутузова, или хотя бы даже Путило/Кисляка которые играли в неплохих зарубежных командах. А условные Родионов, Корниленко, Калачёв уже закончили.
-
Вообще говоря, это как у нас: ушли Самедов, Акинфеев, Берёзки и Игнаш, Жирков, чуть раньше - Широков, Денисов, Шава, Керж, и прочие - кого ещё забыл? - и вдруг на авансцену вышли персонажи типа Васина и Семёнова. Которые до этого сидели в запасе, за спинами тех же Березуцких, что в сборной, что в клубе. Просто потому что больше НЕКОМУ. Сейчас вроде появляются ребята - тот же Дивеев, Бакаев, Миранчук, Самошников, Баринов, Головин и Захарян... Думаю, у Белорусов рано или поздно выстрелит кто-то из молодых и получит свой шанс в сборной.
Crocodile
08 Сентября 2021 в 10:51
Путило есть! правда, не совсем футболист и пока еще не в Беларуси. но скоро там все будет ок, надо только потерпеть, потому что времени на раскачку нет.
Dimonorunov
08 Сентября 2021 в 10:06
Спорт в Беларуси достиг дна! Нет в сборной никого ктобы мыслил и забивал. Флаг - закат над болотом характ-ет всё
Kruner
08 Сентября 2021 в 10:50
Вы совершенно правы, именно не только футбол , а ВЕСЬ спорт в Беларуси достиг дна. И думаю все беларусы прекрасно понимают кто главный виновник . Этот эхсперт во всех областях положил на дно всё что только можно в стране.
Crocodile
08 Сентября 2021 в 10:53
прецедателя пюрера попрошу не трогаць.
чэлавэк ночЪамы нэ спытц, усе думаэц как бы значыц это самоэ.
ну в общчэм да
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