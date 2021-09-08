Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на попытки продать Джесси Лингарда прошедшим летом, «Манчестер Юнайтед» на днях предложил полузащитнику продлить его действующий контракт с клубом. Но, руководство манкунианцев получило отказ.

Дело в том, что Лингард не намерен подписывать новое соглашение, если ему не будет гарантирована игровая практика по ходу нынешнего сезона, сообщает ESPN. В противном случае, 28-летний футболист покинет «Юнайтед» либо зимой, либо по итогам чемпионата на правах свободного агента.

Стоит уточнить, что в услугах игрока сборной Англии заинтересованы несколько клубов АПЛ, среди которых «Эвертон» и «Вест Хэм».