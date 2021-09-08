Депай: «Я вернулся и нахожусь в прекрасной форме»

Лидер сборной Голландии Мемфис Депай, оформивший хет-трик во вчерашнем поединке против команды Турции (6:1), после окончания встречи дал интервью представителям СМИ.

«Мы провели классный матч. В этой встрече сыграли очень продуктивно. Это отличный сигнал для команды и наших поклонников. Я испытываю наслаждение от футбола. Нахожусь в прекрасной форме. У меня было серьезное повреждение, однако я много трудился и смог вернуться. Я по-прежнему уверен в своих силах», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В летнее трансферное окно 27-летний голландец присоединился к каталонской «Барселоне». В трех турах Ла Лиги Депай отметился двумя голами и результативной передачей.