Полузащитник «Ювентуса» Маккенни изгнан из сборной США

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни исключен из сборной США, об этом рапортуют журналисты ESPN. Причиной стало нарушение футболистом коронавирусного протокола.

Источник сообщает, что Маккенни самовольно покинул расположение национальной команды и привел в «пузырь» сборной постороннего человека. Тренерский штаб возмутило поведение Уэстона. Было принято решение об отчислении футболиста.

Напомним, что в четверг, 9 сентября, американской команде предстоит сыграть поединок отбора ЧМ-2022 против Гондураса.

На счету Маккенни 25 матчей и семь голов в составе сборной США.