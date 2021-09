​Депай повторил рекорд Клюйверта и ещё может его побить

Во вторник вечером сборная Голландии осчастливила своих фанатов победой над Турцией с крупным даже для тенниса счётом 6:1. Автором хет-трика стал Мемфис Депай. Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, Депай повторил рекорд Патрика Клюйверта по голам за сборную Голландии за календарный год. Мемфис забил в 2021 году уже 12 голов за национальную команду. Клюйверт такое же количество голов за «оранжевых» забил в 2000 году.

В октябре или ноябре Мемфис Депай будет иметь возможность установить новый рекорд результативности в сборной Голландии в рамках одного календарного года.

12 - @Memphis has now scored twelve goals for the Netherlands in 2021, equalling the all-time record for goals in a calendar year set by Patrick Kluivert in 2000. Peak. pic.twitter.com/zjTVk5nsu2