Зайнутдинов на 90-й минуте разочаровал боснийцев, Сербия упустила победу над Ирландией

В самой миролюбивой отборочной группе чемпионата мира сборная Казахстана отобрала очки у Боснии и Герцеговины. Гол Исламбека Куата позволил восточной команде повести в начале второго тайма, однако соперник всё перевернул и мог побеждать, но на 90-й минуте пропустил мяч от Бактиёра Зайнутдинова - 2:2.
Автогол Николы Миленковича на 87-й минуте лишил победы сборной Сербии в игре с Ирландией на выезде - 1:1.
Протокол игры
|52' Куат Исламбек (0:1)
|(1:1) Пьянич Миралем 74'
|(2:1) Менало Лука 86'
|90' Зайнутдинов Бактиёр (2:2)
Шехич Ибрагим • Хаджикадунич Деннис 30' 68' ( Менало Лука ( 68') • Ахмедходжич Анел • Саничанин Синиша • Стеванович Мирослав • Налич Ади 54' ( Гояк Амер ( 54') • Пьянич Миралем • Цимирот Гойко • Колашинац Сеад 46' ( Чивич Эльдар ( 46') • Демирович Эрмедин 79' ( Превляк Смаил ( 79') • Джеко Эдин 60'
Запасные: Пирич Кенан • Йовичич Александар • Лончар Стьепан • Ципетич Бранимир • Ajdin Nukic • Хайрадинович Харис • Василь Никола
Шацкий Игорь • Быстров Марат • Марочкин Александр • 71'Малый Сергей • Вороговский Ян 83' ( Оразов Рамазан ( 83') • Тагыберген Асхат • Логвиненко Юрий 88' ( Ерланов Темирлан ( 88') • Куат Исламбек 88' ( Жарынбетов Самат ( 88') • Васильев Владислав 82' 83' ( Тайкенов Максат ( 83') • Шушеначев Артур 57' ( Зайнутдинов Бактиёр ( 57' ) • 69'Жуков Георгий
Запасные: Сейсен Мухаммеджан • Астанов Султанбек • Тапалов Еркин • Непогодов Дмитрий • Таттыбаев Айдос • Касым Алибек • Аимбетов Абат
07 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
Протокол игры
|20' Милинкович-Савич Сергей (0:1)
|(1:1) Миленкович Никола 87'
Базуну Гэвин • Омобамиделе Эндрю • Даффи Шейн • Иган Джон • Доэрти Мэтт • Макграт Джейми 66' ( Моламби Джейсон ( 66' ) • 89'Каллен Джош 66' ( Хорган Дэрил ( 66') • Хендрик Джефф 78' ( Коллинз Джеймс II ( 78') • Макклин Джеймс • Браун Алан 50' 58' ( Робинсон Каллум ( 58') • Айда Адам 31' 78' ( Хурихан Конор ( 78')
Запасные: Талбот Джеймс • Келлехер Каомхин • Кристи Сайрус • Артер Гарри • Скэйлз Лиам • Мэннинг Райан • Пэрротт Трой
Райкович Предраг • Миленкович Никола • Велькович Милош • Павлович Страхиня • Джуричич Филип 25' 70' ( Йович Лука ( 70') • Тадич Душан 83' ( Максимович Неманья ( 83') • Гудель Неманья • Милинкович-Савич Сергей • Костич Филип 87' ( Лазович Дарко ( 87') • Влахович Душан 70' ( Радоньич Неманья ( 70' ) • 85'Митрович Александр
Запасные: Младенович Филип • Дмитрович Марко • Илич Иван • Лукич Саша • Митрович Стефан • Свилар Миле • Ристич Михайло • Рачич Урош
07 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).