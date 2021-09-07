Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 147 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Зайнутдинов на 90-й минуте разочаровал боснийцев, Сербия упустила победу над Ирландией

07 Сентября 2021 • 23:50 Комментировать
Ирландия
1:1
Сербия
окончен

В самой миролюбивой отборочной группе чемпионата мира сборная Казахстана отобрала очки у Боснии и Герцеговины. Гол Исламбека Куата позволил восточной команде повести в начале второго тайма, однако соперник всё перевернул и мог побеждать, но на 90-й минуте пропустил мяч от Бактиёра Зайнутдинова - 2:2.

Автогол Николы Миленковича на 87-й минуте лишил победы сборной Сербии в игре с Ирландией на выезде - 1:1.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан
    52' Куат Исламбек (0:1)
(1:1) Пьянич Миралем 74'    
(2:1) Менало Лука 86'    
    90' Зайнутдинов Бактиёр (2:2)
Шехич Ибрагим Хаджикадунич Деннис   30'   68' (Менало Лука (   68') Ахмедходжич Анел Саничанин Синиша Стеванович Мирослав Налич Ади   54' (Гояк Амер (   54') Пьянич Миралем Цимирот Гойко Колашинац Сеад   46' (Чивич Эльдар (   46') Демирович Эрмедин   79' (Превляк Смаил (   79') Джеко Эдин   60'
Запасные: Пирич Кенан Йовичич Александар Лончар Стьепан Ципетич Бранимир Ajdin Nukic Хайрадинович Харис Василь Никола
Шацкий Игорь Быстров Марат Марочкин Александр   71' Малый Сергей Вороговский Ян   83' (Оразов Рамазан (   83') Тагыберген Асхат Логвиненко Юрий   88' (Ерланов Темирлан (   88') Куат Исламбек   88' (Жарынбетов Самат (   88') Васильев Владислав   82'   83' (Тайкенов Максат (   83') Шушеначев Артур   57' (Зайнутдинов Бактиёр (   57'   69') Жуков Георгий
Запасные: Сейсен Мухаммеджан Астанов Султанбек Тапалов Еркин Непогодов Дмитрий Таттыбаев Айдос Касым Алибек Аимбетов Абат
07 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

Протокол игры  
Ирландия 1:1 Сербия
    20' Милинкович-Савич Сергей (0:1)
(1:1) Миленкович Никола 87'    
Базуну Гэвин Омобамиделе Эндрю Даффи Шейн Иган Джон Доэрти Мэтт Макграт Джейми   66' (Моламби Джейсон (   66'   89') Каллен Джош   66' (Хорган Дэрил (   66') Хендрик Джефф   78' (Коллинз Джеймс II (   78') Макклин Джеймс Браун Алан   50'   58' (Робинсон Каллум (   58') Айда Адам   31'   78' (Хурихан Конор (   78')
Запасные: Талбот Джеймс Келлехер Каомхин Кристи Сайрус Артер Гарри Скэйлз Лиам Мэннинг Райан Пэрротт Трой
Райкович Предраг Миленкович Никола Велькович Милош Павлович Страхиня Джуричич Филип   25'   70' (Йович Лука (   70') Тадич Душан   83' (Максимович Неманья (   83') Гудель Неманья Милинкович-Савич Сергей Костич Филип   87' (Лазович Дарко (   87') Влахович Душан   70' (Радоньич Неманья (   70'   85') Митрович Александр
Запасные: Младенович Филип Дмитрович Марко Илич Иван Лукич Саша Митрович Стефан Свилар Миле Ристич Михайло Рачич Урош
07 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Ирландии Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Азербайджан 0:3 Португалия 20 7.8 1.15
окончен Черногория 0:0 Латвия 1.55 3.8 6.9
окончен Словакия 2:0 Кипр 1.42 4.6 7.8
окончен Голландия 6:1 Турция 1.35 5.3 8.2
окончен Хорватия 3:0 Словения 1.7 3.5 5.7
окончен Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан 1.25 5.9 11.8
окончен РОССИЯ 2:0 Мальта 1.1 9.5 23
окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Сентября
00:55 · Чемпионат мира 2022
​Джикия: «Проблема сборной России во мне»
00:44 · Чемпионат мира 2022
​Смолова признали лучшим игроком сборной России в игре с мальтийцами
00:38 · Чемпионат мира 2022
​Депай повторил рекорд Клюйверта и ещё может его побить
00:35 · Чемпионат мира 2022
6 мячей сборной Голландии в ворота лидера группы - видео видео
00:31 · Чемпионат мира 2022
Мальтийские мучения сборной России - видео видео
00:27 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России не пропустила в трёх матчах подряд – такого не было почти два года
00:19 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Я во втором тайме даже смотреть игру не стал, потому что было как-то боязно» эксклюзив
00:16 · Чемпионат мира 2022
Осипенко - о спорном моменте: «Там гола не было»
00:16 · Чемпионат мира 2022
Хабиб считает, что сборная России выступила на «отлично»
00:04 · Чемпионат мира 2022
​Губерниев встал на защиту Карпина
07 Сентября
23:58 · Чемпионат мира 2022
Деменко: «Мальта смотрелась гораздо лучше нашей сборной» 1 эксклюзив
23:55 · Чемпионат мира 2022
​Как изменилась турнирная ситуация в группе сборной России
23:50 · Чемпионат мира 2022
Зайнутдинов на 90-й минуте разочаровал боснийцев, Сербия упустила победу над Ирландией
23:45 · Чемпионат мира 2022
Дания забила 5 мячей Израилю, Шотландия вышла на второе место, Молдова проиграла Фарерам
23:41 · Чемпионат мира 2022
Голландия забила 6 мячей Турции, Норвегия - 5 Гибралтару 2
Все новости
Рекомендуем