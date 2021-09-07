Зайнутдинов на 90-й минуте разочаровал боснийцев, Сербия упустила победу над Ирландией

В самой миролюбивой отборочной группе чемпионата мира сборная Казахстана отобрала очки у Боснии и Герцеговины. Гол Исламбека Куата позволил восточной команде повести в начале второго тайма, однако соперник всё перевернул и мог побеждать, но на 90-й минуте пропустил мяч от Бактиёра Зайнутдинова - 2:2.

Автогол Николы Миленковича на 87-й минуте лишил победы сборной Сербии в игре с Ирландией на выезде - 1:1.