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Чемпионат мира 2022

Голландия забила 6 мячей Турции, Норвегия - 5 Гибралтару

07 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать (2)
Голландия
6:1
Турция
окончен

В группе G квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Голландии практически порвала оборону турецких соперников - 6:1. У Мемфиса Депая хет-трик, также забивал спартаковец Гус Тиль.

Также три мяча отгрузил соперникам Эрлинг Холанн (в матче Норвегия - Гибралтар, 5:1). А вот Черногория и Латвия сегодня не забивали.

Протокол игры  
Голландия 6:1 Турция
(1:0) Классен Дэви 1'    
(2:0) Депай Мемфис 16'    
(3:0) Депай Мемфис 38'    
(4:0) Депай Мемфис 54'    
(5:0) Тиль Гус 80'    
    90' Юндер Дженгиз (6:1)
(6:0) Мален Дониэлл 90'    
Бейло Юстин Дюмфрис Дензел   71' (Гравенберх Райан (   71') Де Врей Стефан Ван Дейк Виргил   78' Блинд Дэйли Вейналдум Джорджиньо   31'   61' (Тиль Гус (   61') Де Йонг Френки   46' (Коопмейнерс Теун (   46') Классен Дэви   71' (Ренсх Девайн (   71') Бергёйс Стивен Депай Мемфис Бергвейн Стевен   61' (Мален Дониэлл (   61')
Запасные: Крул Тим Дроммел Йоэл Вегхорст Ваут Де Лихт Маттайс Де Рон Мартен Тимбер Юррьен Маласиа Тирелл
Чакыр Угурджан Айхан Кан Демирал Мерих Сёюнджю Чаглар   36'   44' Мюлдюр Мерт Кекчю Оркун   15'   46' (Туфан Озан (   46') Йокушлу Окай   28'   90' (Язиджи Юсуф (   90') Юндер Дженгиз Чалханоглу Хакан   86' (Дервисоглу Халил (   86') Караман Кенан   46' (Кабак Озан (   46'   58') Йилмаз Бурак   65' (Muhammed Akturkoglu (   65')
Запасные: Гюнок Мерт Учан Салих Йылмаз Рыдван Антальялы Тайлан Бардакчи Абдулкерим Байиндыр Алтай Караджа Эфеджан
07 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Норвегия 5:1 Гибралтар
(1:0) Торстведт Кристиан 23'    
(2:0) Холанн Эрлинг 27'    
(3:0) Холанн Эрлинг 39'    
    43' Стич Рис (3:1)
(4:1) Сорлот Александр 59'    
(5:1) Холанн Эрлинг 90'    
Нюланд Эрьян Педерсен Маркус Гольмгрен Ханше-Ольсен Андреас Айер Кристоффер Мелинг Биргер   46' (Бьоркан Фредерик (   46') Эдегор Мартин Берг Патрик   63' (Доннум Арон (   63') Торстведт Кристиан   36'   80' (Эурснес Фредрик (   80') Сорлот Александр   63' (Кинг Джошуа (   63') Холанн Эрлинг Эльюнусси Мохамед   81' (Дели Матс Мёллер (   81')
Запасные: Хёуге Йенс Страндберг Стефан Грегерсен Стиан Рюэрсон Юлиан Бротвейт Пер Хансен Андре Норманн Матиас
Голдвин Кайл Эннсли Лу   80' (Чиполина Рой (   80') Сержант Джек Уайзмэн Скотт Торилья Грэм Эрнандес Энтони   65' (Понс Алан (   65') Джолли Итан   83' (Чиполина Джозеф (   83') Муэли Айман   33' Валарино Джулиан   65' (Босио Джэймс (   65') Ронан Киан Стич Рис   80' (Кумбес Джеймс (   80')
Запасные: Банда Брэдли Морган Келвин Робба Джейми Хассан Мохамед Бадр Сантос Итан
07 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры  
Черногория 0:0 Латвия
Миятович Милан Вешович Марко Вуячич Игор Томашевич Зарко Радунович Ристо Марушич Адам Шчекич Александар   72' (Вукчевич Никола (   72') Косович Небойша   71'   79' (Иванович Игор (   79') Хакшабанович Сеад   79' (Божович Драшко (   79') Бечирай Фатос   60' (Мугоша Стефан (   60') Джюрджевич Урош   42'   79' (Осмаич Милутин (   79')
Запасные: Вуйнович Никола Янкович Марко Драгоевич Милош Агович Ясмин Дрешкович Мелдин Вукчевич Марко Симич Марко
Озолс Роберт Савалниекс Робертс Дубра Каспар Черномордийс Антонийс Юрковскис Райвис Эмсис Эдуард Зюзин Артур   81' (Тарасов Игорь (   81') Камеш Владимир   63' (Цыганик Андрей (   63') Робертс Улдрикис   32' Икаунекс Янис Гутковский Владислав   4'   72' (Кроллис Раймондс (   72')
Запасные: Сорокин Владислав Стейнбор Павел Матревицс Рихардс Варслава Ренарс Ошс Марцис Кристерс Тоберс Яунземс Алвис Кигурс Мартиньш Карклиньш Кришс
07 сентября. Стадион "Под Горицом".

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Голландии Сборная Норвегии Мемфис Депай Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
07 Сентября 2021 в 23:46
оранье были хороши! есть надежда на хорошие результаты!
ARTUR
07 Сентября 2021 в 23:54
отлично отыграли , радует прогресс наконец то !!!
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окончен Азербайджан 0:3 Португалия 20 7.8 1.15
окончен Хорватия 3:0 Словения 1.7 3.5 5.7
окончен Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан 1.25 5.9 11.8
окончен РОССИЯ 2:0 Мальта 1.1 9.5 23
окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
окончен Ирландия 1:1 Сербия 4 3.3 2
окончен Фарерские острова 2:1 Молдова 2.2 3.05 3.7
окончен Австрия 0:1 Шотландия 1.8 3.5 4.75
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