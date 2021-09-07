Голландия забила 6 мячей Турции, Норвегия - 5 Гибралтару

В группе G квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Голландии практически порвала оборону турецких соперников - 6:1. У Мемфиса Депая хет-трик, также забивал спартаковец Гус Тиль.
Также три мяча отгрузил соперникам Эрлинг Холанн (в матче Норвегия - Гибралтар, 5:1). А вот Черногория и Латвия сегодня не забивали.
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви 1'
|(2:0) Депай Мемфис 16'
|(3:0) Депай Мемфис 38'
|(4:0) Депай Мемфис 54'
|(5:0) Тиль Гус 80'
|90' Юндер Дженгиз (6:1)
|(6:0) Мален Дониэлл 90'
Бейло Юстин • Дюмфрис Дензел 71' ( Гравенберх Райан ( 71') • Де Врей Стефан • Ван Дейк Виргил • 78'Блинд Дэйли • Вейналдум Джорджиньо 31' 61' ( Тиль Гус ( 61') • Де Йонг Френки 46' ( Коопмейнерс Теун ( 46') • Классен Дэви 71' ( Ренсх Девайн ( 71') • Бергёйс Стивен • Депай Мемфис • Бергвейн Стевен 61' ( Мален Дониэлл ( 61')
Запасные: Крул Тим • Дроммел Йоэл • Вегхорст Ваут • Де Лихт Маттайс • Де Рон Мартен • Тимбер Юррьен • Маласиа Тирелл
Чакыр Угурджан • Айхан Кан • Демирал Мерих • Сёюнджю Чаглар 36' • 44'Мюлдюр Мерт • Кекчю Оркун 15' 46' ( Туфан Озан ( 46') • Йокушлу Окай 28' 90' ( Язиджи Юсуф ( 90') • Юндер Дженгиз • Чалханоглу Хакан 86' ( Дервисоглу Халил ( 86') • Караман Кенан 46' ( Кабак Озан ( 46' ) • 58'Йилмаз Бурак 65' ( Muhammed Akturkoglu ( 65')
Запасные: Гюнок Мерт • Учан Салих • Йылмаз Рыдван • Антальялы Тайлан • Бардакчи Абдулкерим • Байиндыр Алтай • Караджа Эфеджан
07 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|(1:0) Торстведт Кристиан 23'
|(2:0) Холанн Эрлинг 27'
|(3:0) Холанн Эрлинг 39'
|43' Стич Рис (3:1)
|(4:1) Сорлот Александр 59'
|(5:1) Холанн Эрлинг 90'
Нюланд Эрьян • Педерсен Маркус Гольмгрен • Ханше-Ольсен Андреас • Айер Кристоффер • Мелинг Биргер 46' ( Бьоркан Фредерик ( 46') • Эдегор Мартин • Берг Патрик 63' ( Доннум Арон ( 63') • Торстведт Кристиан 36' 80' ( Эурснес Фредрик ( 80') • Сорлот Александр 63' ( Кинг Джошуа ( 63') • Холанн Эрлинг • Эльюнусси Мохамед 81' ( Дели Матс Мёллер ( 81')
Запасные: Хёуге Йенс • Страндберг Стефан • Грегерсен Стиан • Рюэрсон Юлиан • Бротвейт Пер • Хансен Андре • Норманн Матиас
Голдвин Кайл • Эннсли Лу 80' ( Чиполина Рой ( 80') • Сержант Джек • Уайзмэн Скотт • Торилья Грэм • Эрнандес Энтони 65' ( Понс Алан ( 65') • Джолли Итан 83' ( Чиполина Джозеф ( 83') • Муэли Айман • 33'Валарино Джулиан 65' ( Босио Джэймс ( 65') • Ронан Киан • Стич Рис 80' ( Кумбес Джеймс ( 80')
Запасные: Банда Брэдли • Морган Келвин • Робба Джейми • Хассан Мохамед Бадр • Сантос Итан
07 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры
|Черногория
|0:0
|Латвия
Миятович Милан • Вешович Марко • Вуячич Игор • Томашевич Зарко • Радунович Ристо • Марушич Адам • Шчекич Александар 72' ( Вукчевич Никола ( 72') • Косович Небойша 71' 79' ( Иванович Игор ( 79') • Хакшабанович Сеад 79' ( Божович Драшко ( 79') • Бечирай Фатос 60' ( Мугоша Стефан ( 60') • Джюрджевич Урош 42' 79' ( Осмаич Милутин ( 79')
Запасные: Вуйнович Никола • Янкович Марко • Драгоевич Милош • Агович Ясмин • Дрешкович Мелдин • Вукчевич Марко • Симич Марко
Озолс Роберт • Савалниекс Робертс • Дубра Каспар • Черномордийс Антонийс • Юрковскис Райвис • Эмсис Эдуард • Зюзин Артур 81' ( Тарасов Игорь ( 81') • Камеш Владимир 63' ( Цыганик Андрей ( 63') • Робертс Улдрикис • 32'Икаунекс Янис • Гутковский Владислав 4' 72' ( Кроллис Раймондс ( 72')
Запасные: Сорокин Владислав • Стейнбор Павел • Матревицс Рихардс • Варслава Ренарс • Ошс Марцис • Кристерс Тоберс • Яунземс Алвис • Кигурс Мартиньш • Карклиньш Кришс
07 сентября. Стадион "Под Горицом".