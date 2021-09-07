Голландия забила 6 мячей Турции, Норвегия - 5 Гибралтару

В группе G квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Голландии практически порвала оборону турецких соперников - 6:1. У Мемфиса Депая хет-трик, также забивал спартаковец Гус Тиль.

Также три мяча отгрузил соперникам Эрлинг Холанн (в матче Норвегия - Гибралтар, 5:1). А вот Черногория и Латвия сегодня не забивали.