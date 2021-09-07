​Луис Энрике не прочь уступить место Гвардиоле

Наставник сборной Испании Луис Энрике, похоже, был бы не против уступить своё место Хосепу Гвардиолу.

«Я бы хотел, чтобы главным тренером сборной Испании стал Хосеп Гвардиола. Мне бы это понравилось – это было бы идеально. Я бы хотел увидеть нашу национальную команду с его фирменным стилем. Не думаю, что у сборной Испании мог бы быть тренер лучше, чем он», - сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем против сборной Косова.

Напомним, что действующий контракт связывает Хосепа Гвардиолу и «Манчестер Сити» до конца июня 2023 года. Испанец возглавляет «горожан» с начала сезона 2016/2017.