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Чемпионат мира 2022

Саутгейт: «Победа в Варшаве приблизит нас к попаданию на чемпионат мира»

07 Сентября 2021 • 19:54 Комментировать
Польша
...
Англия
5.50 3.70 1.67
08.09 21:45

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт отдаёт себе отчёт, насколько значимой будет встреча с командой Польши.

«Мы - команда. И нам стоит согласиться, что у нас очень хорошее положение. Победа в Варшаве приблизит нас к попаданию на чемпионат мира, что состоится в Катаре. Мотивация на высшем уровне.

В нашей группе всё ещё есть большая конкуренция. В Польше нас ждёт уже другая задача. Нам стоит подготовиться к тому, что может привнести в их игру Роберт Левандовски», - цитирует Гарета Саутгейта BT Sport.

После пяти матчей вице-чемпионы Евро-2020 идут без потерь. У поляков – 10 набранных баллов в пяти играх.

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