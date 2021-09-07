Саутгейт: «Победа в Варшаве приблизит нас к попаданию на чемпионат мира»

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт отдаёт себе отчёт, насколько значимой будет встреча с командой Польши.

«Мы - команда. И нам стоит согласиться, что у нас очень хорошее положение. Победа в Варшаве приблизит нас к попаданию на чемпионат мира, что состоится в Катаре. Мотивация на высшем уровне.

В нашей группе всё ещё есть большая конкуренция. В Польше нас ждёт уже другая задача. Нам стоит подготовиться к тому, что может привнести в их игру Роберт Левандовски», - цитирует Гарета Саутгейта BT Sport.

После пяти матчей вице-чемпионы Евро-2020 идут без потерь. У поляков – 10 набранных баллов в пяти играх.