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До каких пор Беларусь будет проводить матчи в России

06 Сентября 2021 • 22:58 Комментировать

Лозунг «спорт – вне политики» уже давно потерял свою актуальность. Примеров того, что политика напрямую влияет на спорт – масса, и вот вам ещё один. Сборная Беларуси из-за санкций УЕФА вынуждена проводить свои домашние матчи на территории России. Рассказываем, почему это плохо, и как долго это продлится.

В июле на официальном сайте УЕФА появилось сообщение о том, что сборная Беларуси не сможет провести свои домашние матчи против Уэльса и Бельгии в Минске. Данные игры состоятся в Казани на стадионе «Центральный». Футбольные функционеры УЕФА сообщили, что не допустят проведения матчей в Беларуси до тех пор, пока не будет возобновлено прямое авиасообщение с той страной, с которой состоится матч.

А вот с прямым авиасообщением у белорусской стороны сейчас большие вопросы. Причина – решение белорусских властей посадить самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс над Беларусью. Первоначально были сообщения о минировании самолёта, но потом стало понятно, что решение посадить судно связано с тем, что там находился Роман Протасевич – главный редактор белорусского телеграм-канала Nexta, который является протестным.

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Подобное решение белорусских властей осудили все страны Евросоюза и запретили белорусским авиалиниям полеты в воздушном пространстве ЕС и посадку в его странах. Естественно, что УЕФА не может противоречить решениям Евросоюза, и в связи с этим футбольные чиновники запретили белорусам играть в родных стенах.

На помощь белорусам пришла Россия (уже не в первый раз). В качестве возможных вариантов проведения домашних выездных матчей Беларусь рассматривала Казань, Калининград и Москву. В итоге, выбор остановился на столице Татарстана. Первая и, кажется, главная причина – это цена вопроса. Россия хоть и предоставила возможность проведения матча, но сделала это не бесплатно. Аренда казанского стадиона «Центральный» примерно в три раза дешевле московских арен.

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 При этом соперники белорусов не слишком- то рады такому решению. Например, главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж признался, что ему и игрокам пришлось примерно три недели готовиться к выезду в Россию, сдавая всевозможные анализы и даже отпечатки пальцев. К тому же, были трудности и с оформлением документов.

На текущий момент точно известно, что сборная Беларуси проведет оставшиеся два отборочных матча к чемпионату мира 2022 года в Казани – против сборной Бельгии 8 сентября и против Чехии 11 октября.

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Естественно, что для Беларуси такой формат не самый приятный, но, повторимся, спорт уже давно не живет вне политики.

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Сборная Беларуси
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