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Жоржиньо прокомментировал промах с пенальти в игре за сборную

06 Сентября 2021 • 22:32 Комментировать
Швейцария
0:0
Италия
окончен

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо упустил возможность принести своей команде победу в матче со Швейцарией, не реализовав удар с 11-метровой отметки.

«Сильно злюсь из-за собственной ошибки. Мне было больно, поскольку это ключевой эпизод игры. Беру на себя ответственность за упущенный шанс. Пенальти – это нас шанс выйти из тупика.

Вратари изучают мою манеру исполнения ударов. Но и я делаю то же самое, готовясь к матчам. Когда подошёл к «точке», чувствовал себя уверенно. Но голкиперу удалось сделать сэйв. Подумал тогда, что у нас ещё много времени», - рассказал Жоржиньо в общении с Rai Sport.

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Сборная Италии Чемпионат Швейцарии Жоржиньо
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