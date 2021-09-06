Жоржиньо прокомментировал промах с пенальти в игре за сборную

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо упустил возможность принести своей команде победу в матче со Швейцарией, не реализовав удар с 11-метровой отметки.

«Сильно злюсь из-за собственной ошибки. Мне было больно, поскольку это ключевой эпизод игры. Беру на себя ответственность за упущенный шанс. Пенальти – это нас шанс выйти из тупика.

Вратари изучают мою манеру исполнения ударов. Но и я делаю то же самое, готовясь к матчам. Когда подошёл к «точке», чувствовал себя уверенно. Но голкиперу удалось сделать сэйв. Подумал тогда, что у нас ещё много времени», - рассказал Жоржиньо в общении с Rai Sport.