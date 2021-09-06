Вентура: «Италии не составит труда выйти на чемпионат мира»

Бывший наставник итальянской национальной сборной Джампьеро Вентура убеждён, что Роберто Манчини не наступит на те же грабли, что и он в своё время.

Печально известный тренер, не сумевший вывести «синюю эскадру» на ЧМ-2018, прокомментировал ничью в игре Италии со Швейцарией (0:0).

«Читалось, что после победы на чемпионате Европы команде придётся много бороться на поле. Но я убеждён, что Италии не составит труда выйти на чемпионат мира.

Нам нужно выигрывать в каждом матче, чтобы добиться квалификации. Эта команда будет в Катаре.

Триумф на Евро сделал сборную более зрелой. Теперь она занимает более важную роль на международной арене», - приводит слова Вентуры Football Italia.