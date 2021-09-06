Чеферин: «Прелесть чемпионатов мира в редкости их проведения»

Как стало известно ранее, ФИФА всерьез рассматривает вариант с проведением чемпионатов мира раз в два года. Также эту мысль в массы продвинул бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер.

Впрочем, возможные реформы не поддерживает президент УЕФА Александр Чеферин. Он считает, что реализация подобной идеи может привести к понижению интереса со стороны зрителей. В разговоре с журналистом Саймоном Стоуном Чеферин рассказал, почему не стоит идти на такие радикальные меры. «Больше не всегда означает лучше. Прелесть чемпионата мира в его редкости», - пояснил футбольный чиновник.

Отметим, что Чеферин уже давал интервью касательно появившихся слухов, там он обратил свое внимание на коммерческую составляющую Мундиалей, которая, по его мнению, ухудшится в случае принятия реформ.