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​В украинской федерации отреагировали на сенсационное заявление Шевченко

06 Сентября 2021 • 18:36 Комментировать

На прошлой неделе Андрей Шевченко собрал пресс-конференцию и сделал сенсационное заявление. Тренер сказал, что хотел продолжить работу со сборной Украины и говорил об этом Андрею Павелко [президенту Украинской ассоциации футбола], но ответной реакции не последовало. 30 июля контракт Шевченко истёк, и тренер не понимает, почему стороны не обсудили прописанную опцию продления договора.

Теперь с заявлением выступила УАФ. Она сообщила, что изначально хотела подписать контракт с Шевченко до конца 2022 года, однако тренер настоял на разделении договора на два этапа. УАФ отправляла на официальную почту Шевченко письмо по поводу возможной пролонгации, однако ответа не дождалась.

Более того, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий отметил, что 30 июля он разговаривал с Шевченко.

«Я сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ, что они встретятся 2 или 3 августа, после чего мы сможем подписать контракт на условиях, которые будут согласованы. Андрей Николаевич согласился с такой позицией», - сказал Записоцкий.

Напомним, что Андрей Шевченко на пресс-конференции говорил, что никаких писем он не получал.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины
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