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​Ван Галь – журналисту: «У вас нулевые знания футбола»

06 Сентября 2021 • 16:18 Комментировать (1)
Голландия
...
Турция
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07.09 21:45

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции по поводу системы игры. Диалог тренера и представителя СМИ приводит ESPN.

- Вы хотите играть по схеме 5-3-2, как «Челси»? Хотите играть в оборонительный футбол? – спросил журналист.

- У вас нулевые знания футбола. Вы журналист, который хочет поделиться своим видением, но у вас нет видения. Со схемой 5-3-2 можно очень хорошо атаковать. И я снимаю шляпу перед Томасом Тухелем [тренером «Челси»], который этой показывает, - ответил ван Галь.

Во вторник, 7 сентября, сборная Голландии в рамках отбора на чемпионат мира сыграет против Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Сентября 2021 в 17:16
я бы добавил что не только у него )) а этих ,,журналистов ,, нужно почаще тыкать мордой в их бестолковость
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