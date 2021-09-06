​Ван Галь – журналисту: «У вас нулевые знания футбола»

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции по поводу системы игры. Диалог тренера и представителя СМИ приводит ESPN.

- Вы хотите играть по схеме 5-3-2, как «Челси»? Хотите играть в оборонительный футбол? – спросил журналист.

- У вас нулевые знания футбола. Вы журналист, который хочет поделиться своим видением, но у вас нет видения. Со схемой 5-3-2 можно очень хорошо атаковать. И я снимаю шляпу перед Томасом Тухелем [тренером «Челси»], который этой показывает, - ответил ван Галь.

Во вторник, 7 сентября, сборная Голландии в рамках отбора на чемпионат мира сыграет против Турции.