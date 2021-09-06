Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 153 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Регилон вызван в сборную Испании

06 Сентября 2021 • 12:36 Комментировать
Косово
...
Испания
14.00 6.00 1.23
08.09 21:45

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон получил вызов в сборную Испании вместо травмированного Хосе Гайи, передаёт пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что Гайя получил травму камбаловидной мышцы во вчерашнем матче со сборной Грузии (4:0), и не сможет помочь испанцам в ближайшем матче. О сроках его возвращения на поле не сообщается. Сейчас игрок вернется в расположение «Валенсии», где пройдёт углублённое обследование.

Напомним, что после пяти матчей сборная Испании занимает первое место в группе, имея в своём активе десять очков. В следующем туре команда Энрике сыграет со сборной Косово.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хосе Гайя Серхио Регилон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
13:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил во всех матчах текущего сезона
12:36 · Чемпионат мира 2022
Регилон вызван в сборную Испании
12:21 · Чемпионат мира 2022
Карасёв получил назначение на матч отбора ЧМ-2022
11:45 · Чемпионат мира 2022
Марсьяль: «Гол в матче с Украиной принёс мне много пользы»
11:37 · Чемпионат мира 2022
Ферран Торрес - о победе сборной Испании: «Нам удалось прийти в норму»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Соловьёв: «Жалко, что Дзюбу не вызвали. Народ его любил» 8
10:13 · Англия. Премьер-лига
Лингард рассказал, почему решил отпраздновать гол в стиле Роналду 3
10:05 · Турция
Манчини считает, что Балотелли мог достичь большего 3
09:37 · Чемпионат мира 2022
Азар - о победе над сборной Чехией: «Ночь была идеальной»
09:11 · Чемпионат мира 2022
Мартинес: «В матче с Чехией мы играли быстро и умно»
09:04 · Испания. Ла Лига
Куртуа не сыграет со сборной Беларуси из-за матча «Реала»
08:50 · Чемпионат мира 2022
Якин: «Швейцария показала солидную игру против мощного соперника»
08:45 · Чемпионат мира 2022
В бразильской футбольной конфедерации выступили с заявлением о скандальном матче с Аргентиной
08:43 · Чемпионат мира 2022
Вернер прокомментировал разгромную победу над Арменией
08:33 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини: «Сейчас сборная Италии выглядит лучше, чем на Евро»
Все новости
Рекомендуем
 