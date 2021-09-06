Регилон вызван в сборную Испании

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон получил вызов в сборную Испании вместо травмированного Хосе Гайи, передаёт пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что Гайя получил травму камбаловидной мышцы во вчерашнем матче со сборной Грузии (4:0), и не сможет помочь испанцам в ближайшем матче. О сроках его возвращения на поле не сообщается. Сейчас игрок вернется в расположение «Валенсии», где пройдёт углублённое обследование.

Напомним, что после пяти матчей сборная Испании занимает первое место в группе, имея в своём активе десять очков. В следующем туре команда Энрике сыграет со сборной Косово.