Карасёв получил назначение на матч отбора ЧМ-2022

Российский рефери Сергей Карасёв получил назначение на поединок квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Арбитр обслужит матч сборных Греции и Швеции, рапортует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Запасной судья – Кирилл Левников. VAR – Дмитрий Мешков и Сергей Иванов.

Матч Греция – Швеция состоится в среду, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Перед этим поединком греки занимают четвертое место в таблице группы В, а шведы располагаются на второй позиции.