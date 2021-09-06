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Ферран Торрес - о победе сборной Испании: «Нам удалось прийти в норму»

06 Сентября 2021 • 11:37 Комментировать

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от победы над сборной Грузии (4:0).

«Прошлое поражение (в матче со сборной Швеции, - ред.) могло выбить нас из колеи, однако нам удалось прийти в норму. Очень важно, что нам удалось победить с разницей в четыре мяча, потому что в будущем это может стать ключевым фактором. Такой результат подстегивает нас», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Испании возглавляет группу, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Луиса Энрике уступила на выезде сборной Швеции со счетом 1:2. Сборная Грузии набрала одно очко и находится на последнем месте.

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Сборная Испании Ферран Торрес
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