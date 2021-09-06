Азар - о победе над сборной Чехией: «Ночь была идеальной»

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар высказался по поводу победы над сборной Чехией в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. Сам игрок в этой игре забил гол за сборную впервые с ноября 2019 года.

«Это была идеальная ночь. Лукаку снова забил, Куртуа не пропустил. Мне удалось забить впервые за почти два года. В последнее время мне приходилось тяжело, но надеюсь, что теперь мои дела пойдут лучше. Мы намерены продолжать в том же духе», - цитирует бельгийца Mundo Deportivo.

Напомним, что после пяти матчей сборная Бельгии набрала 13 очков и возглавляет группу. На втором месте расположилась сборная Чехии, у которой семь очков.