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Чемпионат мира 2022

Якин: «Швейцария показала солидную игру против мощного соперника»

06 Сентября 2021 • 08:50 Комментировать
Швейцария
0:0
Италия
окончен

Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Италии в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Команда действовала как единое целое. Мы продемонстрировали солидную игру в матче против мощного соперника. Каждый из футболистов показал максимальный уровень. Старт встречи у нас не задался, однако спустя некоторое время мы смогли прибавить и начали контролировать ход матча», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

После этой игры «скуадра адзурра» продолжает лидировать в группе, а швейцарцы идут вторыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Мурат Якин
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