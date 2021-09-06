Якин: «Швейцария показала солидную игру против мощного соперника»

Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Италии в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Команда действовала как единое целое. Мы продемонстрировали солидную игру в матче против мощного соперника. Каждый из футболистов показал максимальный уровень. Старт встречи у нас не задался, однако спустя некоторое время мы смогли прибавить и начали контролировать ход матча», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

После этой игры «скуадра адзурра» продолжает лидировать в группе, а швейцарцы идут вторыми.