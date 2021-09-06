Ещё один отборочный матч чемпионата мира сорван, в Гвинее военный переворот

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Гвинеи и Марокко был отменён из-за вооружённого переворота в принимающей стране. Игра была запланирована на понедельник, но ФИФА и КАФ ее отменили, так как военные на протяжении всего дня штурмовали президентский дворец и в итоге пришли к власти.

Главный тренер гостевой команды Вахид Халилходжич в интервью L'Equipe заявил, что весь день слышал выстрелы, а его команда оказалась заблокирована в гостинице.

В итоге после часов неопределенности сборная Марокко и официальные лица матча благополучно попали в аэропорт и покинули Гвинею, несмотря на то, что границы страны закрыты, сообщает BBC Sport Africa.

Ранее сообщалось о том, что не был доигран матч Бразилия - Аргентина.