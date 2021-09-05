Сборная Испании дома проехалась по Грузии и пока подвинула шведов с первого места в группе

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Испании принимала Грузию.

Испанцы встречали сборную Грузии в особенно боевом настрое. Ведь второго сентября прервалась их феноменальная серия – впервые за 28 лет «красная фурия» проиграла отборочный матч к чемпионату мира. Шведы по делу победили, победный гол забил игрок «Краснодара» Виктор Классон, а отставание Испании от «жёлто-синих» теперь составляет два очка. И это Швеция провела на матч меньше.

Напоминаем, что только первая строчка даёт гарантированную путёвку на чемпионат мира, так что испанцам нужно просыпаться. Если они, конечно, не хотят нырнуть в сито квалификации. Домашняя победа над главным аутсайдером группы Грузией вообще сомнениям не подвергалась. Добывать её вышли фамилии не самые звучные – Ферран Торрес, Пабло Сарабия и Абель Руис. И если первый ещё мелькает в «МанСити» Гвардиолы, то второй давно пропал в «ПСЖ» и отправился в аренду в «Спортинг», а последний вообще выступает за «Брагу». Вот такой выбор в атаке сделал Луис Энрике.

Испанцы начали с тотального контроля, постепенного увеличения давления и быстрого гола. Правда, атакующее трио не задействовали. На 14-й минуте пошла подача от угла поля, грузины вынесли мяч на линию штрафной площади, откуда с левой пробил Гайя. Удар не самый сложный для голкипера получился, но Кашия подставил ногу и отправил мяч в противоход Лории – 1:0. Почти тут же мог удваивать счёт Руис, но тут защитник сыграл верно, на линии вратарской блокировав удар Абеля.

Удержаться надолго в минимальном отставании грузины не сумели. Испанцы контролировали мяч спокойно, взрывались острыми выпадами и легко забили второй: Льоренте убежал в лицевую линию и прострелил в центр, Абель Руис увёл защитников на ближней штанге, а набежавший далее Карлос Солер просто расстрелял Лорию мощным ударом. В похожей атаке дубль оформил Гайя, вновь замкнув дальнюю штангу, но защитник слегка потерял линию обороны, забравшись в офсайд. Счёт не изменился.

Но испанцы смотрелись гораздо сильнее соперника, ещё в первом тайме оформив-таки разгром. Лория неудачно вынес, мяч быстро вернули на линию вратарской, откуда в борьбе с защитником пробил Ферран Торрес, а Георгий начал эпизод с ошибки и ею же закончил, пропустив мяч между рук – 3:0. Второй тайм начался неожиданно. Ираклий Азаров не лучшим образом подал от угла поля, зато со второй попытки пробил по воротам и даже сотряс штангу ворот Унаи Симона. Испанцы в ответ забили четвёртый. На исходе часа игры Сарабия придумал контратаку, обыгрался по ходу движения с Форнальсом и сам же точно пробил под перекладину.

В последней трети матча Луис Энрике даже позволил себе замену вратаря, выпустив Роберта Санчеса из «Брайтона». В спокойном темпе команды завершили игру, лишних движений никто делать не хотел. На четвёртой компенсированной минуте грузины пропустили ещё (опять сработала пара Сарабия - Форнальс), но офсайд не позволил Пабло оформить дубль. Уверенная (даже слишком) победа позволила испанцам сместить Швецию с первого места в группе. Но «красная фурия» впереди всего на одно очко, а у шведов аж два матча в запасе.