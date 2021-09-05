Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Сборная Испании дома проехалась по Грузии и пока подвинула шведов с первого места в группе

05 Сентября 2021 • 23:40 Комментировать
Испания
4:0
Грузия
окончен

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Испании принимала Грузию.

Протокол игры  
Испания 4:0 Грузия
(1:0) Гайя Хосе 14'    
(2:0) Солер Карлос 25'    
(3:0) Торрес Ферран 41'    
(4:0) Сарабия Пабло 63'    
Унай Симон   74' (Санчес Роберт (   74') Аспиликуэта Сесар Гарсия Эрик   61' (Мерино Микель (   61') Лапорт Эмерик   46' (Альбиоль Рауль (   46') Гайя Хосе   74' (Браис Мендес (   74') Льоренте Маркос Родри Эрнандес Солер Карлос Торрес Ферран   61' (Форнальс Пабло (   61') Руис Абель Сарабия Пабло
Запасные: Бускетс Серхио Коке Хорхе Альба Жорди Де Хеа Давид Иньиго Мартинес Мората Альваро Траоре Адама
Лория Гиорги Чабрадзе Григол   82' Кашия Гурам   69' Лочошвили Лука Гиорбелидзе Гурам   76' (Какабадзе Отар (   76') Мамучашвили Владимир Абурджания Георгий   69' (Чакветадзе Георгий (   69') Давиташвили Зурико   69' (Алтунашвили Сандро (   69') Канкава Джаба Азаров Ираклий   57' (Микаутадзе Жорж (   57') Giorgi Zaria   57' (Казаишвили Валерий (   57')
Запасные: Цитаишвили Георгий Хочолава Давид Купатадзе Лазаре Квилитая Георгий Мамардашвили Георгий Джигаури Джамбул
05 сентября. Стадион "Нуэво Виверо".

 

Испанцы встречали сборную Грузии в особенно боевом настрое. Ведь второго сентября прервалась их феноменальная серия – впервые за 28 лет «красная фурия» проиграла отборочный матч к чемпионату мира. Шведы по делу победили, победный гол забил игрок «Краснодара» Виктор Классон, а отставание Испании от «жёлто-синих» теперь составляет два очка. И это Швеция провела на матч меньше.

Напоминаем, что только первая строчка даёт гарантированную путёвку на чемпионат мира, так что испанцам нужно просыпаться. Если они, конечно, не хотят нырнуть в сито квалификации. Домашняя победа над главным аутсайдером группы Грузией вообще сомнениям не подвергалась. Добывать её вышли фамилии не самые звучные – Ферран Торрес, Пабло Сарабия и Абель Руис. И если первый ещё мелькает в «МанСити» Гвардиолы, то второй давно пропал в «ПСЖ» и отправился в аренду в «Спортинг», а последний вообще выступает за «Брагу». Вот такой выбор в атаке сделал Луис Энрике.

Испанцы начали с тотального контроля, постепенного увеличения давления и быстрого гола. Правда, атакующее трио не задействовали. На 14-й минуте пошла подача от угла поля, грузины вынесли мяч на линию штрафной площади, откуда с левой пробил Гайя. Удар не самый сложный для голкипера получился, но Кашия подставил ногу и отправил мяч в противоход Лории – 1:0. Почти тут же мог удваивать счёт Руис, но тут защитник сыграл верно, на линии вратарской блокировав удар Абеля.

Удержаться надолго в минимальном отставании грузины не сумели. Испанцы контролировали мяч спокойно, взрывались острыми выпадами и легко забили второй: Льоренте убежал в лицевую линию и прострелил в центр, Абель Руис увёл защитников на ближней штанге, а набежавший далее Карлос Солер просто расстрелял Лорию мощным ударом. В похожей атаке дубль оформил Гайя, вновь замкнув дальнюю штангу, но защитник слегка потерял линию обороны, забравшись в офсайд. Счёт не изменился.

Но испанцы смотрелись гораздо сильнее соперника, ещё в первом тайме оформив-таки разгром. Лория неудачно вынес, мяч быстро вернули на линию вратарской, откуда в борьбе с защитником пробил Ферран Торрес, а Георгий начал эпизод с ошибки и ею же закончил, пропустив мяч между рук – 3:0. Второй тайм начался неожиданно. Ираклий Азаров не лучшим образом подал от угла поля, зато со второй попытки пробил по воротам и даже сотряс штангу ворот Унаи Симона. Испанцы в ответ забили четвёртый. На исходе часа игры Сарабия придумал контратаку, обыгрался по ходу движения с Форнальсом и сам же точно пробил под перекладину.

В последней трети матча Луис Энрике даже позволил себе замену вратаря, выпустив Роберта Санчеса из «Брайтона». В спокойном темпе команды завершили игру, лишних движений никто делать не хотел. На четвёртой компенсированной минуте грузины пропустили ещё (опять сработала пара Сарабия - Форнальс), но офсайд не позволил Пабло оформить дубль. Уверенная (даже слишком) победа позволила испанцам сместить Швецию с первого места в группе. Но «красная фурия» впереди всего на одно очко, а у шведов аж два матча в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Грузии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Беларусь 2:3 Уэльс 6.6 3.6 1.6
окончен Албания 1:0 Венгрия 2.9 2.85 2.8
окончен Болгария 1:0 Литва 1.52 3.9 7.2
окончен Исландия 2:2 Северная Македония
окончен Англия 4:0 Андорра 1.01 30 100
окончен Швейцария 0:0 Италия 4.05 3.3 2
окончен Сан-Марино 1:7 Польша 100 30 1.01
окончен Косово 1:1 Греция 3.5 3.1 2.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
23:48 · Чемпионат мира 2022
Гол Лукаку в сотом матче за сборную помог Бельгии разгромить чехов
23:41 · Чемпионат мира 2022
Румыния и Польша легко обыграли «карликов»
23:40 · Чемпионат мира 2022
Сборная Испании дома проехалась по Грузии и пока подвинула шведов с первого места в группе
23:27 · Чемпионат мира 2022
Скалони: «Я не позволю депортировать своих футболистов» 1
23:06 · Чемпионат мира 2022
Месси и Скалони прокомментировали срыв матча с Бразилией 1
22:36 · Чемпионат мира 2022
Названы имена игроков, из-за которых матч Бразилия - Аргентина был со скандалом остановлен
21:59 · Чемпионат мира 2022
Как второй состав сборной Англии громил Андорру - видео видео
21:51 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Беларуси: «Если бы Лисакович забил в концовке, мы бы выиграли эту игру»
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бразилия рискует получить техническое поражение в матче с Аргентиной 1
21:30 · Чемпионат мира 2022
Бразилия - Аргентина (прерван)
21:15 · Чемпионат мира 2022
Германия - Армения - 6:0 (закончен)
21:15 · Чемпионат мира 2022
Швейцария - Италия - 0:0 (закончен)
21:15 · Чемпионат мира 2022
Испания - Грузия - 4:0 (закончен)
20:59 · Чемпионат мира 2022
Болгария и Албания забили победные голы на последних минутах, Исландия спасла игру с Македонией
20:38 · Чемпионат мира 2022
Лисакович: «Всё равно сражались, как звери»
Все новости
Рекомендуем
 