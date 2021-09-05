Сборная Англии снова победила со счётом 4:0, после Венгрии досталось Андорре

В матче отборочного цикла к чемпионату мира сборная Англии принимала Андорру.

Битва двух команд на А с противоположных полюсов футбольного мира. Англичане играли в финале Евро-2020, а андоррцы даже не мечтали на него попасть. Но, кстати, совсем ругать карликовую державу не стоит – три дня назад была одержана уверенная победа над Сан-Марино (2:0), а это первые очки Андорры в отборе к чемпионату мира 2022. Англичане же встретили «карлика» со 100-процентным показателем – 4 победы в 4 матчах.

Если и была интрига в матче «трёх львов» против Андорры, то только такая – пропустят ли андоррцы больше венгров, всего три дня тому назад получивших от Англии четыре безответных мяча. Саутгейт помог гостям, выпустив сверх экспериментальное нападение. Букайо Сака и Джесси Лингард появились на краях атаки, а по центру вышел 27-летний Патрик Бэмфорд. Полузащита тоже предстала не в блеске: молодой талант Беллингхэм, возрастной Хендерсон и Трент, который вообще-то правый защитник. Саутгейт полностью обновил состав после игры с Венгрией.

Естественно, такая Англия не могла сыграть в «разрыв». Всего лишь один удар в створ ворот Андорры за первый тайм, благо, он стал голевым. На 18-й минуте Букайо Сака слева забрался в штрафную площадь, прострелил в центр, но оборона справилась. Однако на подборе оказался Джесси Лингард, который аккуратно мяч обработал и пробил в угол ворот Хосепа Гомеса – 1:0. Англичане продолжили забрасывать штрафную площадь Андорры кроссами и навесами, но чаще всего атаки завершались потерей или офсайдом.

Патрик Бэмфорд отметился скидкой на Конора Коди, а тот эффектным ударом через себя, но мяч пролетел выше перекладины. Ещё и точности не хватало англичанам, особенно это касалось дальних ударов Трента. Душноватый первый тайм сменился ураганным началом второго. «Три льва» очень хотели забить второй гол, но уже не везло. Сначала Юэмфорд подкараулил неудачную игру Гомеса на выходе, поймал отскок и бил уже по пустому створу, но взял выше. А затем рейд Риса Джеймса завершился смещением в центр и мощнейшим выстрелом в перекладину.

После мощного шквала атак последовало затишье. Англичане долго мяч контролировали, но перестали созидать. Тогда Саутгейт бросил в бой авторитетов: Кейн, Грилиш и Маунт вышли на поле. Такой десант, конечно, не могу уйти с поля без гола. Джек отдал передачу на Мейсона, тот ворвался в штрафную площадь и собирался бить, но был скошен Гарсией. Гарри Кейн с 11-метровой отметки мощно пробил в угол – 2:0. Так за 10 минут создали гол все три игрока появившихся на замену. А ещё через шесть минут пришёл и третий мяч: Джесси Лингард с линии штрафной площади точно пробил после передачи Сака.

Сработала эта парочка и в обратную сторону: теперь уже Лингард выдал идеальный навес на дальнюю штангу, а Сака с линии вратарской пробил под перекладину – 4:0. Поздно включились англичане, но показали шикарную реализацию – 4 гола за 5 ударов в створ ворот. И вторые подряд 4:0 в отборе к чемпионату мира 2022.