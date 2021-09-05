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Чемпионат мира 2022

Саутгейт внёс 11 изменений в стартовый состав сборной Англии

05 Сентября 2021 • 19:40 Комментировать
Англия
3:0
Андорра
1.01 30.00 100.00
2-й тайм

Сборная Англии проводит отборочный матч чемпионат мира 2022 года против команды Андорры и в конце первого тайма ведёт со счётом 1:0. Примечательно, что главный тренер британцев Гарет Саутгейт полностью обновил стартовый состав команды по сравнению с прошлым матчем против венгров (4:0). В последний раз подобное было у англичан летом 1982 года, но игра с финнами тогда была товарищеской.

Против Андорры с первых минут играют Сэм Джонстон, Рис Джеймс, Конор Коди, Тайрон Мингс, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Джуд Беллингхем, Джесси Лингард, Патрик Бэмфорд, Букайо Сака.

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окончен Беларусь 2:3 Уэльс 6.6 3.6 1.6
Идет 81 минута Исландия 1:2 Северная Македония
Идет 79 минута Англия 3:0 Андорра 1.01 30 100
Идет 79 минута Албания 0:0 Венгрия 2.9 2.85 2.8
Идет 82 минута Болгария 0:0 Литва 1.52 3.9 7.2
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