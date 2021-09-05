Саутгейт внёс 11 изменений в стартовый состав сборной Англии

Сборная Англии проводит отборочный матч чемпионат мира 2022 года против команды Андорры и в конце первого тайма ведёт со счётом 1:0. Примечательно, что главный тренер британцев Гарет Саутгейт полностью обновил стартовый состав команды по сравнению с прошлым матчем против венгров (4:0). В последний раз подобное было у англичан летом 1982 года, но игра с финнами тогда была товарищеской.

Против Андорры с первых минут играют Сэм Джонстон, Рис Джеймс, Конор Коди, Тайрон Мингс, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Джуд Беллингхем, Джесси Лингард, Патрик Бэмфорд, Букайо Сака.