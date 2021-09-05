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Чемпионат мира 2022

Манчини: «Надеюсь, что команда сыграет так же, как против Болгарии»

05 Сентября 2021 • 18:44 Комментировать
Швейцария
...
Италия
4.00 3.35 2.00
Через 2 ч. 39 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен игрой своей команды. Об этом он заявил в эфире RAI Sport перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года со Швейцарией.

На вопрос, что бы он хотел поменять в игре команды по сравнению с матчем с Болгарией (1:1) Манчини ответил: «Ничего. Надеюсь, что команда сыграет так же, как во Флоренции, особенно, как во втором тайме, потому что если мы снова сможем создать так много моментов, то сумеем реализовать их большую часть».

Также Манчини добавил, что Джованни ди Лоренцо и Джорджо Кьеллини выйдут с первых минут вместо Алессандро Флоренци и Франческо Ачерби.

Игра состоится сегодня и начнется в 21:45.

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Сборная Италии Роберто Манчини
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