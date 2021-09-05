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Чемпионат мира 2022

​Александер-Арнольд назвал Стерлинга образцом для подражания

05 Сентября 2021 • 14:16 Комментировать (1)
Англия
...
Андорра
1.01 25.00 100.00
Через 2 ч. 40 мин.

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался по поводу вингера Рахима Стерлинга.

«Путь Рахима от мальчика до взрослого футболиста был впечатляющим. Он является примером для всех в стране. Для меня, безусловно, Стерлинг тоже является образцом для подражания. Он стал футболистом мирового класса и большим человеком», - приводит слова Трента The Guardian.

Как известно, Рахим Стерлинг является футболистом «Манчестер Сити». Одним из клубов, воспитавших игрока, был «Ливерпуль», цвета которого как раз защищает Трент Александер-Арнольд.

В воскресенье сборная Англии сыграет против Андорры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рахим Стерлинг Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
05 Сентября 2021 в 15:12
Рахимка - говно-пацан, всадник без головы и хреновый ныряльщик. И никакой он не образец для подражания! Таковым скорее является Маркус Рэшфорд, а не этот летун.
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