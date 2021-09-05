​Александер-Арнольд назвал Стерлинга образцом для подражания

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался по поводу вингера Рахима Стерлинга.

«Путь Рахима от мальчика до взрослого футболиста был впечатляющим. Он является примером для всех в стране. Для меня, безусловно, Стерлинг тоже является образцом для подражания. Он стал футболистом мирового класса и большим человеком», - приводит слова Трента The Guardian.

Как известно, Рахим Стерлинг является футболистом «Манчестер Сити». Одним из клубов, воспитавших игрока, был «Ливерпуль», цвета которого как раз защищает Трент Александер-Арнольд.

В воскресенье сборная Англии сыграет против Андорры.