​Саутгейт призывает игроков сборной Англии вести себя скромнее

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал своих футболистов быть более скромными на поле.

Напомним, на неделе сборная Англии праздновала забитый гол около сектора с фанатами сборной Венгрии, и оттуда полетели пластиковые стаканы.

«Нам нужно быть более осторожными в нашем взаимодействии с трибунами. Да, происходят неприемлемые вещи, но и с нашей стороны были некоторые риски разжигания. Ребята должны помнить о скромности. Мы играли хорошо и получили хороший результат, но давайте сохранять профессионализм, сосредоточенность. Не стоит придавать дополнительную мотивацию соперникам своими действиями», - высказался Саутгейт, чьи слова приводит Goal.com.