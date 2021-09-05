​Болельщик спокойно сделал селфи с Депаем прямо во время матча

В субботу вечером сборная Голландии порадовала своих фанатов крупной победой над Черногорией – 4:0. Пожалуй, главным героем встречи стал Мемфис Депай, который дважды расписывался в воротах гостей из Черногории. Один из болельщиков решил сделать селфи с футболистом и для этого в концовке выбежал на футбольное поле. Сделав памятный снимок с Депаем, молодой фанат спокойно вернулся на трибуну, не встретив никакого сопротивления со стороны работников стадиона.

Сборная Голландии после пяти туров отбора занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Оранжевые» отстают от лидирующей сборной Турции на один зачётный балл.